جنبلاط استقبل في المختارة وفودا شعبية وبلدية

استقبل رئيس النائب تيمور ، في قصر المختارة، اليوم السبت، عددًا من الوفود الأهلية والبلدية التي عرضت جملة من المراجعات والمطالب، من بينها وفود عبّرت عن شكرها لمواقفه السياسية الجامعة، لا سيما تقديرًا للجهود التي بُذلت في ملف النزوح، وذلك بحضور النواب: هادي أبو الحسن، ، أكرم شهيب، وبلال ، وأمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



ومن أبرز الوفود، وفد من مراكز "الدفاع المدني"، أثنى أمامه المسؤولية الانسانية والوطنية التي تلعبها المؤسسة خلال هذه الفترة، معزياً بالشهداء الذين سقطوا من صفوفها. تلاه وفد من الأهالي الجنوبيين الذين نزحوا إلى قرى الجبل، نقل إلى جنبلاط شكر العائلات الجنوبية، تقديرًا للاستجابة الإنسانية التي قدّمها "التقدمي".







كما التقى جنبلاط وفدًا كبيرًا من بلدة كفرفاقود، وآخر من بلدة كفرنبرخ، تقدّمه رئيس البلدية وليد أبي غانم، إلى جانب أعضاء والمخاتير فادي فارس وحسن أبو عباس. كذلك حضرت عائلة مرسل، شاكرةً رعايته لتكريم الشيخ الدكتور عصمت مرسل.







واستقبل أيضًا وفدًا من عائلة عبد الخالق من مجدلبعنا، وآخر من بلدة بتاتر، ووفدًا من عائلة شيا من بلدة بدغان، إضافة إلى وفد كبير من عائلة زين الدين من بطمة وعاليه.

