تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مُناشدة من رئيس بلدية بيت ليف إلى عون وبري وسلام ومنسى والجيش
Lebanon 24
18-04-2026
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
ناشد رئيس بلدية بيت ليف عزت
حمود
الرؤساء الثلاثة
جوزاف عون
ونبيه
بري
ونواف سلام ووزير الدفاع وقيادة الجيش وكل الجهات المعنية العمل السريع لوقف عمليات الهدم والجرف والتفجير للمنازل وتخريب الحقول التي ينفذها جيش العدو
الإسرائيلي
في بلدة بيت ليف- قضاء
بنت جبيل
، متلطياََ بوقف اطلاق النار، وهو يمنع الأهالي من دخول البلدة لتفقد منازلهم وأملاكهم، مستفيدين من الهدنة التي يواصل العدو خرقها في أكثر من مكان.
وأمل حمود "إجراء ما يلزم لوقف هذه الجريمة المستنكرة والمدانة، والتي تضاف إلى جرائم اسرائيل المتعددة بحق الجنوب وأهله وكل
لبنان
".
Advertisement
قيادة الجيش
وزير الدفاع
الإسرائيلي
جوزاف عون
نبيه بري
بنت جبيل
إسرائيل
لبنان
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24