مُناشدة من رئيس بلدية بيت ليف إلى عون وبري وسلام ومنسى والجيش

ناشد رئيس بلدية بيت ليف عزت الرؤساء الثلاثة ونبيه ونواف سلام ووزير الدفاع وقيادة الجيش وكل الجهات المعنية العمل السريع لوقف عمليات الهدم والجرف والتفجير للمنازل وتخريب الحقول التي ينفذها جيش العدو في بلدة بيت ليف- قضاء ، متلطياََ بوقف اطلاق النار، وهو يمنع الأهالي من دخول البلدة لتفقد منازلهم وأملاكهم، مستفيدين من الهدنة التي يواصل العدو خرقها في أكثر من مكان.



وأمل حمود "إجراء ما يلزم لوقف هذه الجريمة المستنكرة والمدانة، والتي تضاف إلى جرائم اسرائيل المتعددة بحق الجنوب وأهله وكل ".

