لبنان
الخير: نقف خلف رئيسيّ الجمهورية والحكومة في كل خطوة تؤمن حماية لبنان
Lebanon 24
18-04-2026
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب النائب أحمد الخير، في بيان، عن دعمه لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "الذي وضع في كلمته بالأمس النقاط على حروف مرحلة وطنية مفصلية، وأكد أن
لبنان
، بانخراطه المباشر في مسار التفاوض الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار، دخل فعلياً مسار استعادة قراره السيادي الحر، ولم يعد ساحة مستباحة ولا ورقة في جيب أحد".
وقال: "إن ما عبّر عنه
الرئيس عون
من وضوح في الرؤية، وجرأة في الموقف، ومسؤولية وطنية عالية في مقاربة تحديات المرحلة المقبلة، يُحتم على كل اللبنانيين الالتفاف حول ما قدمه من خارطة طريق تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها تثبيت منطق الدولة تحت سقف لبنان أولا، والالتزام بقرارات الحكومة التاريخية في تطبيق دستور الطائف في كل ما يتعلق بحصر السلاح بيدها، واستعادة قرار الحرب والسلم، ووضع حد لسياسات مدمرة ما زالت تقاول بلبنان وتسخره في خدمة أجندات غريبة لم تجنِ على اللبنانيين إلا الخراب والدمار والعزلة".
أضاف: "نؤكد وقوفنا الكامل خلف رئيس الجمهورية، وخلف الحكومة برئاسة نواف سلام، في كل خطوة تؤمن حماية لبنان وتحصن استقراره، وفي استكمال مسار تثبيت وقف إطلاق النار، وصولاً إلى هدنة دائمة تُنهي الاعتداءات، وتضمن انسحاب الاحتلال من أرضنا في الجنوب، وتكفل عودة أهلنا إلى قراهم وبيوتهم بكرامة وأمان، بعد أن أثبت خيار التفاوض، الذي قادته الدولة بثبات ومسؤولية، صوابيته وفعاليته، ونجحت الدبلوماسية في إخراج لبنان من أتون الحرب. إن هذا المسار، على أهميته، لن يكون سهلاً، ويحتاج إلى نفس وطني طويل، وإرادة جامعة تتجاوز الانقسامات، وتُحسن قراءة التحولات الكبرى في لبنان والمنطقة، بعيداً عن منطق التخوين والتهديد والتهويل، الذي لم يعد له مكان في منطقة تغيرت، وتتغير كل يوم".
وختم الخير: "كل الشكر إلى
الولايات المتحدة
الأميركية على دعمها للبنان ورعايتها لهذا المسار، وكل التقدير للدول العربية الشقيقة على مواقفها وجهودها، وفي مقدمها
المملكة العربية السعودية
، لوقوفها الدائم إلى جانب لبنان، تأكيداً على أن سيادته واستقراره وسلامته تبقى مسؤولية عربية راسخة لا يمكن التفريط بها".
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي من بعبدا: نحن مع كل خطوة يتخذها رئيس الجمهورية لما فيه خير لبنان
Lebanon 24
البطريرك الراعي من بعبدا: نحن مع كل خطوة يتخذها رئيس الجمهورية لما فيه خير لبنان
18/04/2026 21:25:00
18/04/2026 21:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: المرحلة تتطلب التكاتف خلف رئيس الجمهورية والحكومة
Lebanon 24
الجميّل: المرحلة تتطلب التكاتف خلف رئيس الجمهورية والحكومة
18/04/2026 21:25:00
18/04/2026 21:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني يؤكد أن بلاده ستتخذ كل الخطوات لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها
Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني يؤكد أن بلاده ستتخذ كل الخطوات لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها
18/04/2026 21:25:00
18/04/2026 21:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: نأمل أن تحمل الأيام المقبلة الخير رغم التحديات القائمة ونعمل بقيادة رئيس الجمهورية على استعادة أرضنا ووقف الاعتداءات بشكل كامل إلى جانب تأمين ما يلزم لإعادة الإعمار
Lebanon 24
الحجار: نأمل أن تحمل الأيام المقبلة الخير رغم التحديات القائمة ونعمل بقيادة رئيس الجمهورية على استعادة أرضنا ووقف الاعتداءات بشكل كامل إلى جانب تأمين ما يلزم لإعادة الإعمار
18/04/2026 21:25:00
18/04/2026 21:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
الولايات المتحدة
العربية السعودية
الرئيس عون
الجمهوري
رئيس عون
السعودية
المملكة
تابع
قد يعجبك أيضاً
"فخ" لإسرائيليين في لبنان.. إليكم ما قالته "معاريف"
Lebanon 24
"فخ" لإسرائيليين في لبنان.. إليكم ما قالته "معاريف"
13:50 | 2026-04-18
18/04/2026 01:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
Lebanon 24
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
13:25 | 2026-04-18
18/04/2026 01:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: البلاد باتت قريبة من الوصول إلى يوم جديد يليق بتضحيات الشهداء
Lebanon 24
جعجع: البلاد باتت قريبة من الوصول إلى يوم جديد يليق بتضحيات الشهداء
13:18 | 2026-04-18
18/04/2026 01:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انتشار أمني في بيروت
Lebanon 24
بالفيديو.. انتشار أمني في بيروت
13:08 | 2026-04-18
18/04/2026 01:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
13:04 | 2026-04-18
18/04/2026 01:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
Lebanon 24
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
07:45 | 2026-04-18
18/04/2026 07:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
Lebanon 24
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
22:36 | 2026-04-17
17/04/2026 10:36:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
05:50 | 2026-04-18
18/04/2026 05:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس "قرار هدنة لبنان".. تقرير إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
كواليس "قرار هدنة لبنان".. تقرير إسرائيلي يكشفها
14:32 | 2026-04-17
17/04/2026 02:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
Lebanon 24
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
07:00 | 2026-04-18
18/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
13:50 | 2026-04-18
"فخ" لإسرائيليين في لبنان.. إليكم ما قالته "معاريف"
13:25 | 2026-04-18
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
13:18 | 2026-04-18
جعجع: البلاد باتت قريبة من الوصول إلى يوم جديد يليق بتضحيات الشهداء
13:08 | 2026-04-18
بالفيديو.. انتشار أمني في بيروت
13:04 | 2026-04-18
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
13:00 | 2026-04-18
رسالة مرتقبة لنعيم قاسم.. إليكم موعدها
فيديو
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
Lebanon 24
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
01:31 | 2026-04-18
18/04/2026 21:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
18/04/2026 21:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
18/04/2026 21:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
