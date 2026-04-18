الخير: نقف خلف رئيسيّ الجمهورية والحكومة في كل خطوة تؤمن حماية لبنان

18-04-2026 | 10:54
الخير: نقف خلف رئيسيّ الجمهورية والحكومة في كل خطوة تؤمن حماية لبنان
الخير: نقف خلف رئيسيّ الجمهورية والحكومة في كل خطوة تؤمن حماية لبنان photos 0
أعرب النائب أحمد الخير، في بيان، عن دعمه لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "الذي وضع في كلمته بالأمس النقاط على حروف مرحلة وطنية مفصلية، وأكد أن لبنان، بانخراطه المباشر في مسار التفاوض الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار، دخل فعلياً مسار استعادة قراره السيادي الحر، ولم يعد ساحة مستباحة ولا ورقة في جيب أحد".



وقال: "إن ما عبّر عنه الرئيس عون من وضوح في الرؤية، وجرأة في الموقف، ومسؤولية وطنية عالية في مقاربة تحديات المرحلة المقبلة، يُحتم على كل اللبنانيين الالتفاف حول ما قدمه من خارطة طريق تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها تثبيت منطق الدولة تحت سقف لبنان أولا، والالتزام بقرارات الحكومة التاريخية في تطبيق دستور الطائف في كل ما يتعلق بحصر السلاح بيدها، واستعادة قرار الحرب والسلم، ووضع حد لسياسات مدمرة ما زالت تقاول بلبنان وتسخره في خدمة أجندات غريبة لم تجنِ على اللبنانيين إلا الخراب والدمار والعزلة".



أضاف: "نؤكد وقوفنا الكامل خلف رئيس الجمهورية، وخلف الحكومة برئاسة نواف سلام، في كل خطوة تؤمن حماية لبنان وتحصن استقراره، وفي استكمال مسار تثبيت وقف إطلاق النار، وصولاً إلى هدنة دائمة تُنهي الاعتداءات، وتضمن انسحاب الاحتلال من أرضنا في الجنوب، وتكفل عودة أهلنا إلى قراهم وبيوتهم بكرامة وأمان، بعد أن أثبت خيار التفاوض، الذي قادته الدولة بثبات ومسؤولية، صوابيته وفعاليته، ونجحت الدبلوماسية في إخراج لبنان من أتون الحرب. إن هذا المسار، على أهميته، لن يكون سهلاً، ويحتاج إلى نفس وطني طويل، وإرادة جامعة تتجاوز الانقسامات، وتُحسن قراءة التحولات الكبرى في لبنان والمنطقة، بعيداً عن منطق التخوين والتهديد والتهويل، الذي لم يعد له مكان في منطقة تغيرت، وتتغير كل يوم".



وختم الخير: "كل الشكر إلى الولايات المتحدة الأميركية على دعمها للبنان ورعايتها لهذا المسار، وكل التقدير للدول العربية الشقيقة على مواقفها وجهودها، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، لوقوفها الدائم إلى جانب لبنان، تأكيداً على أن سيادته واستقراره وسلامته تبقى مسؤولية عربية راسخة لا يمكن التفريط بها".
