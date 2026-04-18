وزير الدفاع استنكر الاعتداء على "اليونيفيل": الوضع يتطلب الوعي والمسؤولية

دان اللواء ميشال منسى الاعتداء الذي تعرضت له دورية من الوحدة العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في الغندورية، ما أدى إلى سقوط وجرحى.





وأكد منسى، في بيان، أن "قوات الطوارئ الدولية تقدم منذ 48 عاماً الدعم والمساندة والجهود لتثبيت الأمن والاستقرار في ، وأن التعرض لها مرفوض ومستنكر".





وشدد على أن "الوضع الراهن يتطلب أقصى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية والتنبه إلى ما قد تسببه حوادث مماثلة من تدحرج سلبي باتجاه خروج الوضع عن السيطرة وإعطاء الأعذار لتبرير عدم التزامها بوقف إطلاق النار".





في هذا الإطار، اتصل اللواء منسى بوزيرة الجيوش الفرنسية كاترين ڤوتران وبالسفير الفرنسي لدى هيرفيه ماغرو، معزيًا بالشهداء، ومتمنيًا للجرحى الشفاء، مثمنًا الجهود التي تبذلها "اليونيفيل" ومقدرًا دور الوحدة الفرنسية فيها، ومؤكدًا "عمق الصداقة الفرنسية التي لن تؤدي حوادث مماثلة إلا إلى تعزيزها وتمتين أواصرها".



