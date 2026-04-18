من بلدية عند الحدود في الجنوب.. نداءٌ عاجل

توجهت بلدية والمجيدية، في بيان، إلى "كل المعنيين، بضرورة التحرّك السريع والفعّال للمساعدة في إعادة التي أقفلها جيش العدو ، والتي تربط البلدة بأراضي المواطنين الزراعية"، مشيرة الى أن "هذا الطريق يُعدّ شرياناً حيوياً لأهالي البلدة، حيث يعتمد معظم المواطنين على الزراعة كمصدر أساسي للعيش، وهذه الأراضي تمثّل لقمة عيشهم وارتباطهم بأرضهم وجذورهم".





واستغربت البلدية "كيف يُمنع المزارع اليوم من الوصول إلى أرضه في ظل الهدنة فيما لم يتخلَّ عن أرضه من قبل وفي أصعب ظروف الحرب"، مشددة على أن "استمرار إقفال الطريق يشكّل ضغطاً معيشياً كبيراً على الأهالي ويهدّد مصدر رزقهم بشكل مباشر، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه"، وأضاف: "وعليه، تدعو بلدية الماري والمجيدية جميع الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، والعمل فوراً على إيجاد آلية مناسبة وعادلة تضمن إعادة فتح الطريق، بما يحفظ حقوق المواطنين ويؤمّن وصولهم الآمن إلى أراضيهم".





وختمت البلدية بيانها: "إن أبناء هذه البلدة يعيشون من أرضهم، ويتمسّكون بها، وهي نبض الحياة فيها، ومن واجب الجميع دعم صمودهم لا زيادة معاناتهم".

Advertisement