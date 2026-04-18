بعد إحراق صورة نصرالله.. بيان استنكار من بلدية يُحمر

أصدرت بلدية يُحمر، اليوم السبت، بياناً استنكرت فيه إقدام أحد الشبان على إحراق صورة السَّابق لـ" " داخل البلدة.



واعتبرت البلدية أن "التصرّف الذي حصل يُعبر تعدياً واضحاً على رمزية لها مكانتها في وجدان أهلنا، كما أنّه يطال صورة البلدة ووحدتها، ولا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن أخلاق وتاريخ أهل ".



وأضاف البيان: "وعليه، تؤكد بلدية يحمر، ومعها المخاتير والفعاليات، رفضها القاطع لما حصل، وإدانتها الكاملة لهذا التصرّف الذي نعتبره إساءة بحقنا جميعًا، وبحق أهلنا وشبابنا وذوي "ز



ودعت البلدية إلى "التنبّه لخطورة مثل هذه الأعمال، والعمل على عدم تكرارها، والحفاظ على وحدة البلدة وكرامة أهلها، والتعاطي مع أي أمر مشابه بروح المسؤولية والوعي".

