بالصور: قائد الجيش في قضاء بنت جبيل.. ورسالة إلى العسكريين

تفقَّد العماد قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين - ، حيث اطّلع على الوضع العملاني بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.والتقى الضباط والعسكريين مثنيًا على تضحياتهم وشجاعتهم وإيمانهم الصلب برسالتهم وبالوطن، رغم الصعوبات والتحديات.وتوجه إليهم بالقول: "الرهان اليوم على الجيش، واللبنانيون يتطلعون إليه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا. المؤسسة قوية ومتماسكة رغم الإمكانات المحدودة".وأضاف: "القيادة تفتخر بكم وبأدائكم الاحترافي، فكونوا على قدر التحديات".