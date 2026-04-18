تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"الخارجية الفرنسية" دانت الهجوم على "اليونيفيل": باريس ملتزمة بدعم لبنان

Lebanon 24
18-04-2026 | 12:50
A-
A+
الخارجية الفرنسية دانت الهجوم على اليونيفيل: باريس ملتزمة بدعم لبنان
الخارجية الفرنسية دانت الهجوم على اليونيفيل: باريس ملتزمة بدعم لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وزعت السفارة الفرنسية منشوراً على "اكس" لوزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو دان فيه الاعتداء الذي طال الكتيبة الفرنسية ضمن قوات "اليونيفيل" في منطقة الغندورية - جنوب لبنان.
وفي بيانه، قال بارو: "تلقت فرنسا ببالغ الحزن نبأ استشهاد الرقيب أول فلوريان مونتوريو صباح اليوم في هجوم استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، جنوب لبنان، وأسفر الهجوم أيضاً عن إصابة ثلاثة جنود فرنسيين، اثنان منهم في حالة خطيرة. إنَّ فرنسا تتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الشهيد وأحبائه، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
وأكد بارو أن "باريس تدين بأشدّ العبارات هذا الهجوم، الذي يُرجح أن يكون حزب الله هو من نفذه"، مُطالباً "السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق شامل في هذا الهجوم، وتحديد هوية المسؤولين عنه وتقديمهم للعدالة".


وأضاف: "يجب أن تتمكن اليونيفيل من تنفيذ ولايتها بالكامل وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ويكتسب هذا الأمر أهمية بالغة بعد إبرام وقف إطلاق نار مؤقت بين إسرائيل ولبنان".


وأكمل: "يجب على جميع الأطراف احترام حماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها ومبانيها".


وختم: "تؤكد فرنسا مجدداً دعمها للدولة اللبنانية في ممارسة سيادتها الكاملة على كامل أراضيها، وستواصل دعمها في هذا الصدد، تماشياً مع قراراتها الشجاعة بحظر الأنشطة العسكرية لحزب الله والحفاظ على احتكاره الحصري للأسلحة".
 
 
 
Advertisement
الرياض تدين استهداف الكتيبة الفرنسية في "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
وزيرة الجيوش الفرنسية: كتيبتنا في "اليونيفيل" تعرّضت لإطلاق نار مباشر في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
الخارجية السعودية: المملكة ترفض كافة أشكال العنف وتؤكد دعمها لبعثة "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
"الخارجية" تدين استهداف اليونيفيل: الدولة عازمة على فرض سيادتها على كامل أراضيها
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

مجلس الأمن

جنوب لبنان

اللبنانية

الفرنسية

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24