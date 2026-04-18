"الخارجية الفرنسية" دانت الهجوم على "اليونيفيل": باريس ملتزمة بدعم لبنان

وزعت السفارة منشوراً على "اكس" لوزير الخارجية الفرنسية جان نويل دان فيه الاعتداء الذي طال الكتيبة الفرنسية ضمن قوات "اليونيفيل" في منطقة الغندورية - .

وفي بيانه، قال بارو: "تلقت ببالغ الحزن نبأ استشهاد الرقيب أول فلوريان مونتوريو صباح اليوم في هجوم استهدف قوة المؤقتة في (اليونيفيل)، جنوب لبنان، وأسفر الهجوم أيضاً عن إصابة ثلاثة جنود فرنسيين، اثنان منهم في حالة خطيرة. إنَّ فرنسا تتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الشهيد وأحبائه، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأكد بارو أن " تدين بأشدّ العبارات هذا الهجوم، الذي يُرجح أن يكون هو من نفذه"، مُطالباً "السلطات بإجراء تحقيق شامل في هذا الهجوم، وتحديد هوية المسؤولين عنه وتقديمهم للعدالة".





وأضاف: "يجب أن تتمكن اليونيفيل من تنفيذ ولايتها بالكامل وفقاً لقرار الدولي رقم 1701، ويكتسب هذا الأمر أهمية بالغة بعد إبرام وقف إطلاق نار مؤقت بين ولبنان".





وأكمل: "يجب على جميع الأطراف احترام حماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها ومبانيها".