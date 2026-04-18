تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-04-2026
|
13:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "هآرتس"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدثت فيه عن وضع
لبنان
بعد وقف إطلاق النار بينه وبين
إسرائيل
، متطرقة إلى مكانة
بيروت
حالياً في ظل الكباش
الإيراني
- الأميركي لاسيما مع اقتراب فترة "وقف النار" بين طهران وواشنطن من نهايتها خلال أيام قليلة.
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
توقف عند رفض الرئيس اللبناني جوزاف عون إجراء "مكالمة ودية" مع رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنّ "خطوة عون، تم اعتبارها إهانة لإسرائيل التي مدت يدها للسلام كما أنها كانت مكسباً لحزب الله ودليلاً على ضعف الحكومة
اللبنانية
ناهيك عن جائزة لإيران أيضاً".
ويقول التقرير إنَّ "لبنان، الذي كان يُفترض أن يكون مسرحاً ثانوياً منفصلاً عن المسرح الإيراني
الرئيسي
، والذي اعتبره الرئيس الأميركي
ترامب
هامشياً حتى اندلاع الحرب، ليس مجرد ساحة صراع مستمر بين إسرائيل وحزب الله، بل إنه يقع الآن في قلب الحيز الدبلوماسي الذي يربط
إيران
والولايات المتحدة، وفي خضم المفاوضات حول إعادة فتح مضيق هرمز وبرنامج إيران النووي"، وأضاف: "من وجهة نظر إيران، يُعد لبنان جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق قد توقعه مع
واشنطن
".
واستكمل التقرير: "تعتبر إيران، التي ترفض بشدة التفاوض بشأن علاقاتها مع وكلائها، أي تقارب بين لبنان وإسرائيل، والجهود الأميركية الرامية إلى تعزيزه، بمثابة محاولة لتحديد وقائع دبلوماسية تتجاوز رفضها قطع علاقاتها مع هؤلاء الوكلاء. ولذلك، عندما حظيت المكالمة الهاتفية بين عون ونتنياهو باهتمام إعلامي عالمي، أدركت إيران أن هذه المحادثة، أكثر من الاجتماع المباشر بين السفيرين في واشنطن، قد تُقوّض سياستها الدبلوماسية بشكل مباشر".
ووفقاً للتقرير، فقد "ترى إيران أن أي وقف لإطلاق النار في لبنان يجب أن يتم وفق شروطها"، وأضاف: "ينبغي ألا يقتصر هدفها على الحفاظ على القوة العسكرية لحزب الله ومكانته الداخلية فحسب، بل يجب أن يشمل أيضاً منع ترامب وإسرائيل من السيطرة على العملية الدبلوماسية، وإبقاء الملف اللبناني في يد إيران، إلى جانب أوراقها الأخرى".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24