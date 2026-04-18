لبنان

"فخ" لإسرائيليين في لبنان.. إليكم ما قالته "معاريف"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-04-2026 | 13:50
فخ لإسرائيليين في لبنان.. إليكم ما قالته معاريف
فخ لإسرائيليين في لبنان.. إليكم ما قالته معاريف
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وضع جنود الجيش الإسرائيلي ضمن فخّ مُقلق في جنوب لبنان.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "بعدما أوقف ترامب هجوم إسرائيل على لبنان، يسعى الجيش الإسرائيلي إلى وضع إجراءات بدء إطلاق النار وتحديد مهام لمواصلة العمليات في منطقة الخط الأصفر، حيث تتمركز قواته"، وأضاف: "في غضون ذلك، رصدت القوات الإسرائيلية العاملة جنوب الخط الأصفر في جنوب لبنان، خلال الساعات الأربع والعشرين  الماضية، عناصر انتهكت اتفاقيات وقف إطلاق النار واقتربت من القوات من شمال الخط الأصفر بشكل يشكل تهديداً مباشراً. ومباشرةً بعد الرصد، وللقضاء على هذا التهديد، شنّ سلاح الجو والقوات هجوماً على العناصر في عدة مناطق بجنوب لبنان، كما تمَّ قصف القوات البرية بالمدفعية لدعم القوات العاملة في المنطقة، وتدمير بنية تحتية عسكرية رداً على التهديدات".

ويلفت التقرير إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواجه حالياً وضعاً في بالغ التعقيد"، مشيراً إلى أنَّ "قواته تتمركز في منطقة الأمن الأمامية، وتخضع لقيود إطلاق نار فرضها الأميركيون متجاوزين بذلك أعلى مستويات القيادة السياسية والعسكرية"، وأضاف: "يُحظر على هذه القوات تدمير البنية التحتية والمنشآت التابعة لحزب الله، سواء في المناطق الواقعة شمال الخط الأصفر أو في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان".

وأمس الجمعة ظهراً، صرّح ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي بأن وقف إطلاق النار يسمح للجيش بإزالة أي تهديد يطال المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن التهديدات التي تواجه جنوده. 

وذكر الضابط أنَّ الجيش يواصل تطهير المنطقة، وسيواصل تدمير المنشآت الواقعة على طول الخط الأصفر والتي تُشكّل تهديداً حقيقياً للقوات.

لكن بعد ساعات، صدر إعلان الرئيس الأميركي، ينص على وجوب وقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار بشكل كامل، ومنعه من شن أي هجوم. كذلك، أوضحت واشنطن أيضاً أنه ممنوع على الإسرائيليين تفجير المباني في القرى الواقعة على الخطوط الثلاثة الأولى. 

في غضون ذلك، أفاد مصدر عسكري، وفق "معاريف"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال متمركزة في نفس المواقع التي وصلت إليها حتى لحظة إعلان وقف إطلاق النار، وهي تقومُ بتطهير المنطقة بهدف تحديد مواقع عناصر حزب الله وبنيتهم التحتية.

ووفقاً للمصدر نفسه، تعمل القوات وفقاً للخطة الموضوعة قبل 28 شباط، ويضيف: "نراقب تحركات العناصر في المنطقة، وبمجرد رصد أي تهديد، تُصدر التعليمات للمقاتلين بالإذن لهم بإطلاق النار لإزالة هذا التهديد".  

كذلك، أضاف المصدر العسكري بأن هناك عدة حوادث حتى الآن لم تستدعِ إطلاق النار. 

أيضاً، أفاد مصدر عسكري آخر بأن الجيش الإسرائيلي يتصرفُ حالياً وفقاً لتوجيهات رئيس الأركان الفريق إيال زامير : "نجري عمليات مسح وتطهير للمناطق التي يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي حتى الخط الأصفر. الهدف هو تحديد مواقع عسكرية وأسلحة. وبمجرد تحديد أي تهديد، لن ندع العناصر المسلحة يلحقون الضرر بالمقاتلين، وسنصدر توجيهات بإطلاق النار لإزالة التهديد".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
ترجمة "لبنان 24"

