لبنان
قاسم يُعلن: سنبقى في الميدان وسنردّ على خروقات "وقف النار"
Lebanon 24
18-04-2026
|
14:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الأمين العام
لـ"
حزب الله
" الشيخ نعيم قاسم، اليوم السبت، أنَّ "حزب الله سيردّ على الخروقات
الإسرائيلية
لوقف إطلاق النار".
وفي بيان له بثته قناة "المنار"، ذكر قاسم أن "حزب الله لن يقبل بمسار الـ15 شهراً من الصبر على العدوان
الإسرائيلي
بانتظار الدبلوماسية التي لم تُحقق شيئاً"، معتبراً أن البيان الذي صدر عن
وزارة الخارجية
الأميركية تحت عنوان اتفاق وقف إطلاق النار يمثل إهانة للبنان"، وأضاف: "كفى تحميل
لبنان
هذه الإهانات في التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي للاستماع إلى إملاءاته، وفي الصورة المخزية في
واشنطن
حيث يتحلق الطغيان حول الفريسة، وإصدار المواقف نيابةً عن لبنان، وهذا منزلق لا ينتهي".
وأضاف: "إن وقف إطلاق النار يعني وقفًا كاملًا لكل الأعمال العدائية، ولأننا لا نثق بهذا العدو، فسيبقى المقاومون في الميدان وأيديهم على الزناد، وسيردون على خروقات العدوان بحسبها، لا يوجد وقف إطلاق النار من طرف
المقاومة
فقط، بل يجب أن يكون من الطرفين".
كذلك، قال قاسم إن "حزب الله منفتح لأقصى التعاون مع السلطة في لبنان بصفحة جديدة مبنية على تحقيق سيادة وطننا لبنان، في إطار الوحدة، ومنع الفتنة، واستثمار إمكانات القوة ضمن استراتيجية الأمن الوطني"، وتابع: "نبني وطننا لبنان معاً، ونمنع الأجانب من الوصايا وتحقيق أهداف العدو الإسرائيلي بالسياسة، ونترجم السيادة وحماية المواطنين بإجراءات وخطط واضحة".
وفي ما يلي النص الكامل لبيان قاسم:
أثبت الميدان أنه صاحب الكلمة الفصل، والسياسة الناجحة هي التي تستفيد من نتائجه كمصدر قوة لترغم العدو الإسرائيلي على الإذعان، لتحصيل حقوق لبنان ومواطنيه بأرضهم وسيادتهم، في إطار تكامل وطنيٍ تعاوني، يسدّ أبواب الفتنة واستغلال الأجانب لبلدنا.
لم يكن وقف إطلاق النار المؤقت ليحصل لولا جهاد المقاومين على الثغور الجنوبية الشريفة، في أداء أسطوري أذهل العالم، وفي ثبات استشهادي أمام العدو الإسرائيلي الأميركي مع اختلالٍ شاسعٍ في موازين القوى العسكرية. أثبت المقاومون بأن سلاحهم الثلاثي الأبعاد: الإيمان والإرادة والقدرة، هو أقوى من كل جيوش المعتدين، وأن في لبنان من يضحي بالغالي والنفيس من أجل التحرير والعزة والاستقلال، ولا يعيق تقدمهم نحو الهدف النبيل، وجود المتخاذلين والمثبطين للعزائم والطاعنين بالظهر، لأنهم أعاروا جماجمهم لله تعالى أولًا، ومحاطون بشعب عزيز ومضحي تحمل القتل والهدم والنزوح وأكلاف الكرامة والعزة، وهو من كل الطوائف والمذاهب والمناطق، وجهته جنوب لبنان، لأن كل لبنان جنوبه، فإذا ابتسم الجنوب وتحرر، ابتسم كل لبنان وتحرر.
الشكر لله تعالى أولًا فهو الناصر وهو المعين، والشكر لأبطال المقاومة الذين كسروا تقدم العدو الإسرائيلي رغم حشده لمئة ألف جندي على الحدود، ولم يتمكن من الوصول إلى الليطاني لا في الأسبوع الأول كما خطط، ولا في 45 يومًا في معركة العصف المأكول، والشكر موصول إلى عطاءات الأهالي والناس والمحبين وتضحياتهم. والشكر ثالثًا للجمهورية الإسلامية
الإيرانية
، قيادةً وشعبًا، التي دعمت وساندت، وربطت وقف إطلاق النار في اتفاق باكستان لوقفه في لبنان صريحًا في الإعلان الرسمي، ثم أغلقت مضيق هرمز مقابل الإخلال الأمريكي بوقف إطلاق النار في لبنان، ثم كان الإذعان الأمريكي وإرغام العدو الإسرائيلي على وقفه، ما أدى إلى فتح مضيق هرمز. وقد تابعنا هذا المسار لحظة بلحظة. ولا يفوتنا أن نشكر رعاية باكستان وكل الذين ساعدوا ولو بالتصريح تأييدًا لوقف إطلاق النار في لبنان.
قرأنا منشورًا صادرًا عن وزارة الخارجية الأمريكية عنوانه: "اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ـ نيسان 2026"، صدر بعد سريان وقف إطلاق النار، وهو لا يعني شيئًا على المستوى العملي، ولكنه إهانة لبلدنا ووطننا لبنان، أن تملي نصّه أمريكا، وتتحدث باسم الحكومة الحكومة
اللبنانية
، حيث ورد في مطلع البيان: "وافقت حكومة
إسرائيل
وحكومة لبنان على نص البيان التالي"، والكل يعلم بأن حكومة لبنان لم تجتمع، ولم تصدر الموافقة على هذا البيان. كفى تحميل لبنان هذه الإهانات في التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي للاستماع إلى إملاءاته، وفي الصورة المخزية في واشنطن حيث يتحلق الطغيان حول الفريسة، وإصدار المواقف نيابةً عن لبنان، وهذا منزلق لا ينتهي.
كفى، فشعب لبنان عزيز، وسيبقى كذلك بالتكافل والتضامن مع الجيش والشعب والمقاومة والسلطة السياسية التي تريد استقلال لبنان وتحريره.
إن وقف إطلاق النار يعني وقفًا كاملًا لكل الأعمال العدائية، ولأننا لا نثق بهذا العدو، فسيبقى المقاومون في الميدان وأيديهم على الزناد، وسيردون على خروقات العدوان بحسبها، لا يوجد وقف إطلاق النار من طرف المقاومة فقط، بل يجب أن يكون من الطرفين، ولن نقبل بمسار الخمسة عشر شهرًا من الصبر على العدوان الإسرائيلي بانتظار الدبلوماسية التي لم تحقق شيئًا.
الخطوة التالية هي تطبيق النقاط الخمس:
1- إيقاف دائم للعدوان في كل لبنان جوًا وبرًا وبحرًا.
2- انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة حتى الحدود.
3- الإفراج عن الأسرى.
4- عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم حتى الحدود.
5- إعادة الإعمار بدعم دولي عربي ومسؤولية وطنية.
حزب الله منفتح لأقصى التعاون مع السلطة في لبنان بصفحة جديدة مبنية على تحقيق سيادة وطننا لبنان، في إطار الوحدة، ومنع الفتنة، واستثمار إمكانات القوة ضمن استراتيجية الأمن الوطني. نبني وطننا لبنان معًا، ونمنع الأجانب من الوصايا وتحقيق أهداف العدو الإسرائيلي بالسياسة، ونترجم السيادة وحماية المواطنين بإجراءات وخطط واضحة.
لم تهزمنا إسرائيل ومعها طغاة الأرض، ولن تهزمنا خصوصًا بعد عطاءات الشهداء وعلى رأسهم سيد
شهداء
الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه) والسيد الهاشمي وكل شهداء، وعطاءات الجرحى والأسرى والشعب العظيم. وسيبقى رأس لبنان مرفوعًا بأبنائه المضحين.
مواضيع ذات صلة
قاسم: المقاومون سيبقون في الميدان وأيديهم على الزناد وسيردون على خروقات العدو
Lebanon 24
قاسم: المقاومون سيبقون في الميدان وأيديهم على الزناد وسيردون على خروقات العدو
19/04/2026 00:45:30
19/04/2026 00:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: سنبقى في الميدان حتى لو بقينا إلى آخر نفس
Lebanon 24
قاسم: سنبقى في الميدان حتى لو بقينا إلى آخر نفس
19/04/2026 00:45:30
19/04/2026 00:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: الميدان أثبت أنه صاحب الكلمة الفصل
Lebanon 24
أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: الميدان أثبت أنه صاحب الكلمة الفصل
19/04/2026 00:45:30
19/04/2026 00:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان وسنُواصل ضرب "حزب الله" بقوة
Lebanon 24
نتنياهو: لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان وسنُواصل ضرب "حزب الله" بقوة
19/04/2026 00:45:30
19/04/2026 00:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية
الأمين العام
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيرانية
اللبنانية
حزب الله
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:59 | 2026-04-18
18/04/2026 04:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش يدين استهداف "اليونيفيل" في لبنان
Lebanon 24
غوتيريش يدين استهداف "اليونيفيل" في لبنان
16:57 | 2026-04-18
18/04/2026 04:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملحم خلف يزور الجنوب.. وجولة في قانا وتبنين
Lebanon 24
ملحم خلف يزور الجنوب.. وجولة في قانا وتبنين
16:43 | 2026-04-18
18/04/2026 04:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف تقرير عن وضع لبنان؟ كلامٌ عن بيروت وإسرائيل
Lebanon 24
ماذا كشف تقرير عن وضع لبنان؟ كلامٌ عن بيروت وإسرائيل
16:32 | 2026-04-18
18/04/2026 04:32:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلوب "جثة هامدة" في طرابلس.. الجيش عثر عليه وبيان يكشف التفاصيل
Lebanon 24
مطلوب "جثة هامدة" في طرابلس.. الجيش عثر عليه وبيان يكشف التفاصيل
16:05 | 2026-04-18
18/04/2026 04:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
Lebanon 24
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
13:25 | 2026-04-18
18/04/2026 01:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
Lebanon 24
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
07:45 | 2026-04-18
18/04/2026 07:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
05:50 | 2026-04-18
18/04/2026 05:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
Lebanon 24
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
22:36 | 2026-04-17
17/04/2026 10:36:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
Lebanon 24
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
07:00 | 2026-04-18
18/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
16:59 | 2026-04-18
مقدمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2026-04-18
غوتيريش يدين استهداف "اليونيفيل" في لبنان
16:43 | 2026-04-18
ملحم خلف يزور الجنوب.. وجولة في قانا وتبنين
16:32 | 2026-04-18
ماذا كشف تقرير عن وضع لبنان؟ كلامٌ عن بيروت وإسرائيل
16:05 | 2026-04-18
مطلوب "جثة هامدة" في طرابلس.. الجيش عثر عليه وبيان يكشف التفاصيل
15:55 | 2026-04-18
إشارة صدرت.. هل ستتجدد الحرب؟
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
19/04/2026 00:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
19/04/2026 00:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
19/04/2026 00:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
