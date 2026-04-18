إشارة صدرت.. هل ستتجدد الحرب؟

قالت مصادر معنية بالشأن العسكري لـ" " إن بيان لـ" " الشيخ نعيم ، اليوم السبت، بشأن وقف إطلاق النار، وتأكيده أن "حزب الله" سيردّ على الخروقات ، يعني تماماً أن ستبقى مفتوحة وبالتالي قد يكون أمام انهيار وشيك للهدنة في أي وقت.



وذكرت المصادر أنَّ أي هجوم سينفذه "حزب الله" في إطار الرد على الخروقات الإسرائيلية قد يدفع لتل أبيب لأخذه ذريعة لمهاجمة لبنان مُجدداً، مُرجحة أن يتغير الموقف الأميركي تجاه لبنان في حال صنقت إدارة الرئيس الأميركي هجمات "حزب الله" المُرتقبة في إطار تجاوز لاتفاق وقف إطلاق النار.





وذكرت المصادر أنَّ "حزب الله" لن يعود أبداً إلى المرحلة السابقة التي تلت اتفاق وقف إطلاق النار عام 2024، ما يعني أن سيناريو تجدد الحرب مطروحٌ وبقوة.