مطلوب "جثة هامدة" في طرابلس.. الجيش عثر عليه وبيان يكشف التفاصيل

18-04-2026 | 16:05
مطلوب جثة هامدة في طرابلس.. الجيش عثر عليه وبيان يكشف التفاصيل
أصدرت قيادة الجيشمديرية التوجيه بياناً أعلنت فيه إنه إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق باستشهاد عسكري وإصابة آخرَين نتيجة إطلاق نار خلال إشكال في منطقة باب التبانة، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت وحدة من الجيش 3 أشخاص لتورّطهم في الإشكال.
 
 
وبتاريخ اليوم 18 /4 /2026 وبعد ورود معلومات عن وقوع حادث داخل مبنى قيد الإنشاء في منطقة الهيكلية – طرابلس، توجهت دورية من الجيش إلى المكان حيث عثرت على جثة المواطن المطلوب (ا.ه.) الذي أقدم على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش ما أدى إلى استشهاد العسكري، وضبطت بجانب الجثة أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، وبوشرت التحقيقات اللازمة للوقوف عند تفاصيل الحادثة بإشراف القضاء المختص.
 
 
وفي بيان آخر، قال الجيش إنه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات ومنع أعمال التهريب، أوقفت وحدات من الجيش 6 أشخاص وفقًا لما يلي:



- دهم منزل في حي الشراونة – بعلبك وتوقيف السوري (ي.ع.) وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية ومواد أولية تُستخدم لتصنيع المخدرات وعدد من حبوب الكبتاغون.



- توقيف المواطن (ا.ع.) والمواطنة (ع.ه.) عند حاجز الرويمة - عكار لإقدامهما على تهريب أدوية بطريقة غير شرعية.



- توقيف المواطنين (ع.ح.) و(م.ا.) و(ع.م.) في منطقة حبشيت – عكار لتورّطهم في إشكال بتاريخ 15 /4 /2026 تخلله إطلاق نار، وضبط الأسلحة والذخائر الحربية المستخدَمة خلال الإشكال.



كذلك، ضُبطت آلية نوع رابيد في منطقة رماح - عكار وبداخلها سلع استهلاكية معدة للتهريب، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
 
 
أيضاً، وبعد عملية رصد وتعقّب نفذت قوة من الشرطة العسكرية والمخابرات في الجيش اللبناني عملية دهم في منطقة ضهر العين - الكورة، أسفرت عن توقيف أحد أخطر المطلوبين.

 
وذكرت المعلومات أنه ضُبطت بحوزة المطلوب كمية من المخدرات إضافة إلى أسلحة وعتاد عسكري.

 
 
