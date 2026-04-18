ماذا كشف تقرير عن وضع لبنان؟ كلامٌ عن بيروت وإسرائيل

نشرت صحيفة "thenational" تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ عالقة بين الأمل والخوف رغم الهدنة بين و" ".



التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "عندما اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، سارع حسن يونس على الفور إلى الضاحية الجنوبية لبيروت للاحتفال وتفقد الأضرار التي لحقت بالمباني والمُمتلكات"، وأضاف: "لكن في العام 2026، عندما اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق نار غير مستقر لمدة 10 أيام، أصبح أكثر حذراً بكثير".



وفي تصريح له عبر الصحيفة، يقول يونس: "إذا توقفوا عن القتال نهائياً، فسأعود، لكنني لا أصدق هذه الهدنة، ولنرَ ما سيحدث خلال 10 أيام".



إلى ذلك، تقول "thenational" إنه "في حين أنَّ طائرات المُراقبة الصاخبة التي كانت شائعة فوق بيروت ظلت غائبة عن السماء يوم الجمعة، فإن يدرك أنَّ الطريق أمامه طويل"، وتابع: "على الرغم من تحذير السيد يونس، فقد سارع العديد من الناس بالعودة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إعلان وقف إطلاق النار. وبعد منتصف الليل بقليل بين يومي الخميس والجمعة، غطى صوت إطلاق النار وحتى قذائف الهاون بيروت. تلك القذائف والطلقات لم تكن إسرائيلية، بل كانت عبارة عن احتفالات في لبنان مع حلول فترة راحة من الحرب التي استمرت 46 يوماً".



وخلال الحرب، أخليت الضاحية الجنوبية التي تُعتبر معقلاً لدعم "حزب الله"، وقد تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف، ويقول التقرير إنَّ "السكان يعودون إلى منازلهم التي دمرتها الحرب ليعيشوا في بلد لا تستطيع الدولة فيه تقديم المُساعدة".



وتطرّقت الصحيفة أيضاً إلى خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمس الجمعة، حول وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن عون قدَّم تحديثاً بشأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، علماً أنه لم تكن لدى لبنان وإسرائيل أي علاقات دبلوماسية أبداً.



وقال عون إنه مُستعد للذهاب "إلى أي مكان" للتوصل إلى اتفاق ينقذ لبنان، ساعياً إلى تجاوز وقف إطلاق النار نحو اتفاقيات طويلة الأمد مع إسرائيل. كذلك، شدَّد عون على أن المفاوضات ستكون دون تنازلات، مؤكداً أن لبنان استعاد حقه في اتخاذ القرار ولن يتنازل عن سيادته أو "ذرة" من أرضه.



إلى ذلك، يشير التقرير إلى أنه "في وسط بيروت، أصبح العديد من الطرق المؤدية من الجنوب إلى منطقة ساحة مزدحما بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، حيث لجأ بعض من أكثر من مليون نازح إلى العاصمة بسياراتهم"، وأضاف: "لقد غادر بعضهم الآن، وانضموا إلى طوابير الطرق السريعة الطويلة المتجهة جنوباً لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم وتقييم الأضرار، لكن العديد من النازحين الآخرين لم يتمكنوا من ذلك".



واستكمل: "رغم أن فترة الهدوء التي أعقبت القتال وقصف الطائرات الإسرائيلية المسيرة قد لاقت ترحيباً، إلا أن الوضع لا يزال قاتماً، فقد تلاشت فعلياً أي فرصة لإعادة إعمار واسعة النطاق قريباً، ولا يزال جزء كبير من جنوب لبنان مُحتلاً".



وخلال الأسابيع الستة الماضية، سيطر الجيش على المزيد من الأراضي ، فيما قال الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الجمعة إنَّ الجيش الإسرائيلي سيُواصل السيطرة على "جميع المواقع التي تم تطهيرها والاستيلاء عليها في لبنان" ولن ينسحب.

