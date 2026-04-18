تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
ماذا كشف تقرير عن وضع لبنان؟ كلامٌ عن بيروت وإسرائيل
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-04-2026
|
16:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "thenational" تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ
بيروت
عالقة بين الأمل والخوف رغم الهدنة بين
إسرائيل
و"
حزب الله
".
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقول إنه "عندما اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، سارع حسن يونس على الفور إلى الضاحية الجنوبية لبيروت للاحتفال وتفقد الأضرار التي لحقت بالمباني والمُمتلكات"، وأضاف: "لكن في العام 2026، عندما اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق نار غير مستقر لمدة 10 أيام، أصبح أكثر حذراً بكثير".
وفي تصريح له عبر الصحيفة، يقول يونس: "إذا توقفوا عن القتال نهائياً، فسأعود، لكنني لا أصدق هذه الهدنة، ولنرَ ما سيحدث خلال 10 أيام".
إلى ذلك، تقول "thenational" إنه "في حين أنَّ طائرات المُراقبة
الإسرائيلية
الصاخبة التي كانت شائعة فوق بيروت ظلت غائبة عن السماء يوم الجمعة، فإن
لبنان
يدرك أنَّ الطريق أمامه طويل"، وتابع: "على الرغم من تحذير السيد يونس، فقد سارع العديد من الناس بالعودة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إعلان وقف إطلاق النار. وبعد منتصف الليل بقليل بين يومي الخميس والجمعة، غطى صوت إطلاق النار وحتى قذائف الهاون بيروت. تلك القذائف والطلقات لم تكن إسرائيلية، بل كانت عبارة عن احتفالات في لبنان مع حلول فترة راحة من الحرب التي استمرت 46 يوماً".
وخلال الحرب، أخليت الضاحية الجنوبية التي تُعتبر معقلاً لدعم "حزب الله"، وقد تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف، ويقول التقرير إنَّ "السكان يعودون إلى منازلهم التي دمرتها الحرب ليعيشوا في بلد لا تستطيع الدولة فيه تقديم المُساعدة".
وتطرّقت الصحيفة أيضاً إلى خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمس الجمعة، حول وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن عون قدَّم تحديثاً بشأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، علماً أنه لم تكن لدى لبنان وإسرائيل أي علاقات دبلوماسية أبداً.
وقال عون إنه مُستعد للذهاب "إلى أي مكان" للتوصل إلى اتفاق ينقذ لبنان، ساعياً إلى تجاوز وقف إطلاق النار نحو اتفاقيات طويلة الأمد مع إسرائيل. كذلك، شدَّد عون على أن المفاوضات ستكون دون تنازلات، مؤكداً أن لبنان استعاد حقه في اتخاذ القرار ولن يتنازل عن سيادته أو "ذرة" من أرضه.
إلى ذلك، يشير التقرير إلى أنه "في وسط بيروت، أصبح العديد من الطرق المؤدية من الجنوب إلى منطقة ساحة
الشهداء
مزدحما بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، حيث لجأ بعض من أكثر من مليون نازح إلى العاصمة بسياراتهم"، وأضاف: "لقد غادر بعضهم الآن، وانضموا إلى طوابير الطرق السريعة الطويلة المتجهة جنوباً لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم وتقييم الأضرار، لكن العديد من النازحين الآخرين لم يتمكنوا من ذلك".
واستكمل: "رغم أن فترة الهدوء التي أعقبت القتال وقصف الطائرات الإسرائيلية المسيرة قد لاقت ترحيباً، إلا أن الوضع لا يزال قاتماً، فقد تلاشت فعلياً أي فرصة لإعادة إعمار واسعة النطاق قريباً، ولا يزال جزء كبير من جنوب لبنان مُحتلاً".
وخلال الأسابيع الستة الماضية، سيطر الجيش
الإسرائيلي
على المزيد من الأراضي
اللبنانية
، فيما قال
وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الجمعة إنَّ الجيش الإسرائيلي سيُواصل السيطرة على "جميع المواقع التي تم تطهيرها والاستيلاء عليها في لبنان" ولن ينسحب.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
وزير الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
الجمهوري
الشهداء
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24