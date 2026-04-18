لبنان
ملحم خلف يزور الجنوب.. وجولة في قانا وتبنين
Lebanon 24
18-04-2026
|
16:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال النائب
ملحم خلف
في الجنوب، وشملت الجولة زيارةً تفقدية لبلدة قانا، حيث اطّلع على حجم الأضرار قبل أن ينتقل إلى
مستشفى تبنين الحكومي
للاطلاع على أوضاع المستشفى والطاقم الطبي.
وقدّم خلف التعازي في مركز تبنين باستشهاد المسعف في
الصليب الأحمر
اللبناني حسن
بدوي
، مشيدًا بدور الفرق الإسعافية في أصعب الظروف.
وأكد خلف خلال جولته وقوفه إلى جانب أهل الجنوب، معتبرًا أن "ثباتهم يشكّل
خط الدفاع
الأول عن
لبنان
".
وشدّد خلف على "ضرورة مواكبة الهدنة بخطوات عملية تعزّز الاستقرار"، داعياً إلى "تحصين الوحدة واعلاء المصلحة الوطنية
العليا
في مواجهة الظروف المخاطر المحدقة".
كذلك، أشار الى "أهمية وضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية ولا سيما
اتفاقيات جنيف
التي تشكل حماية للمدنيين والطواقم الطبية عند نشوب اي نزاع مسلح".
وشدد خلف أيضاً على أن "المرحلة المقبلة تستوجب خطاباً وطنياً جامعاً يكرّس وحدة اللبنانيين،والتفافهم حول الدولة".
