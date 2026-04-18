ملحم خلف يزور الجنوب.. وجولة في قانا وتبنين

جال النائب في الجنوب، وشملت الجولة زيارةً تفقدية لبلدة قانا، حيث اطّلع على حجم الأضرار قبل أن ينتقل إلى للاطلاع على أوضاع المستشفى والطاقم الطبي.

وقدّم خلف التعازي في مركز تبنين باستشهاد المسعف في اللبناني حسن ، مشيدًا بدور الفرق الإسعافية في أصعب الظروف.





وأكد خلف خلال جولته وقوفه إلى جانب أهل الجنوب، معتبرًا أن "ثباتهم يشكّل الأول عن ".

وشدّد خلف على "ضرورة مواكبة الهدنة بخطوات عملية تعزّز الاستقرار"، داعياً إلى "تحصين الوحدة واعلاء المصلحة الوطنية في مواجهة الظروف المخاطر المحدقة".

كذلك، أشار الى "أهمية وضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية ولا سيما التي تشكل حماية للمدنيين والطواقم الطبية عند نشوب اي نزاع مسلح".





وشدد خلف أيضاً على أن "المرحلة المقبلة تستوجب خطاباً وطنياً جامعاً يكرّس وحدة اللبنانيين،والتفافهم حول الدولة".