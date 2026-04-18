لبنان
"حزب الله" ماض في سلوكه بعد وقف النار
Lebanon 24
18-04-2026
|
23:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
ابراهيم بيرم
في "النهار":
من بين كل نواب "
حزب الله
" ورموزه القيادية، انفرد نائب
مرجعيون
علي فياض
بتقديم تشخيص دقيق لما سيكون عليه الوضع في مرحلة ما بعد وقف النار المحدود زمنياً على جبهة الجنوب، والذي سرى خلال الساعات الماضية، عندما قال في تصريح "إن المرحلة المقبلة شائكة ومليئة بالألغام والتحديات"، موضحاً أن "التحدي الأكبر يتمثل في ذهاب الدولة إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين".
لذا ركز على دعوتها إلى التراجع، والتمسك بالمفاوضات غير المباشرة، معلناً جاهزية الحزب "للتفاهم مع الحكومة على نقاط عالقة منها السلاح"، ومكرراً التحذير من مخاطر الإصرار على المفاوضات المباشرة لأنها "تقود إلى مسار تصادمي داخلي". ولوّح بأن "أسوأ سيناريو للبنانيين هو الوصول إلى اقتتال داخلي".
أعاد
فياض
دعوة الحكومة إلى
إبرام تفاهم
مع الحزب لمعالجة النقاط العالقة، يكون المدخل الحصري إليه هو
التراجع عن
التفاوض المباشر مع
الإسرائيلي
، محذراً من أن ذلك سيقود إلى "مسار تصادمي داخلي"، وهو نسخة طبق الأصل من تحذيرات مماثلة سبق لرموز الحزب أن أطلقوها، واعتبرها خصومه تهديداً بالذهاب إلى فتنة داخلية واللجوء إلى الشارع إعداداً لانقلاب يمهد لإطاحة الحكومة، وهي تجربة سبق للحزب أن توسلها في محطات عدة أبرزها 7 أيار 2008.
كل ذلك يؤكد أمراً أساسياً، هو أن الحزب ليس في وارد تبديل أدائه وسلوكه أو تغيير خطابه السياسي تحت وطأة ما حدث من تطورات جسام، وأنه استتباعاً وضع في قائمة حساباته المضي في مواجهة كان بدأها مع الحكم لحظة كشف عن عزمه "كسر تابو التفاوض مع الإسرائيلي" والمضي إلى مفاوضات مباشرة تكراراً لتجربة مفاوضات عامي 1982 و1983، ولكن هذه المرة إلى معاهدة سلام وتطبيع بدل اتفاق على غرار اتفاق 17 أيار.
مواضيع ذات صلة
قد يعجبك أيضاً
الراعي: الشعب يرفض الحرب
Lebanon 24
الراعي: الشعب يرفض الحرب
05:18 | 2026-04-19
19/04/2026 05:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان.. "التقدمي" يستنكر الاعتداء على عناصر "اليونيفيل"
Lebanon 24
في بيان.. "التقدمي" يستنكر الاعتداء على عناصر "اليونيفيل"
05:13 | 2026-04-19
19/04/2026 05:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جهاز العلاقات الخارجية في "الكتائب" استنكر حادثة الغندورية: لإجراء تحقيق سريع وشفاف
Lebanon 24
جهاز العلاقات الخارجية في "الكتائب" استنكر حادثة الغندورية: لإجراء تحقيق سريع وشفاف
05:11 | 2026-04-19
19/04/2026 05:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصل تنفيذ الأشغال في طيرفلسيه
Lebanon 24
آليات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصل تنفيذ الأشغال في طيرفلسيه
05:08 | 2026-04-19
19/04/2026 05:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب وتأهب.. ماذا بين سوريا و"حزب الله"؟
Lebanon 24
ترقّب وتأهب.. ماذا بين سوريا و"حزب الله"؟
05:00 | 2026-04-19
19/04/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
Lebanon 24
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
13:25 | 2026-04-18
18/04/2026 01:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. خطوة جديدة لـ"الحزب"
Lebanon 24
في الضاحية.. خطوة جديدة لـ"الحزب"
07:47 | 2026-04-18
18/04/2026 07:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
Lebanon 24
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
07:45 | 2026-04-18
18/04/2026 07:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
05:50 | 2026-04-18
18/04/2026 05:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
13:04 | 2026-04-18
18/04/2026 01:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
05:18 | 2026-04-19
الراعي: الشعب يرفض الحرب
05:13 | 2026-04-19
في بيان.. "التقدمي" يستنكر الاعتداء على عناصر "اليونيفيل"
05:11 | 2026-04-19
جهاز العلاقات الخارجية في "الكتائب" استنكر حادثة الغندورية: لإجراء تحقيق سريع وشفاف
05:08 | 2026-04-19
آليات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصل تنفيذ الأشغال في طيرفلسيه
05:00 | 2026-04-19
ترقّب وتأهب.. ماذا بين سوريا و"حزب الله"؟
04:46 | 2026-04-19
مختار بدبهون وفعاليات استنكروا قرار منح شركات الترابة ترخيصاً بمتابعة الجرف
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
19/04/2026 12:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
19/04/2026 12:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
19/04/2026 12:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
