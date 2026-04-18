لبنان

عون يحسم: لا مكان للحزب والحرب بل للسلام

Lebanon 24
18-04-2026 | 23:17
عون يحسم: لا مكان للحزب والحرب بل للسلام
كتبت سابين عويس في "النهار":
 
 
الصمت على الانتقادات والحملات التي استهدفت الموقع الدستوري الأول، لم يمنع الرئيس من إطلاق بعض المواقف أمام زواره، في مواكبة منه للمرحلة وتطوراتها، كان أبرزها تشديده على نقاط ثلاث: لا فتنة داخلية وتهديد للسلم الأهلي، واليد التي ستمتد عليه ستقطع، لا قبول أو غطاء للحزب في حربه مع إسرائيل، ومع استعادة الاستقرار والسلام، بكل ما يتطلبه ذلك من تواصل مباشر غير مسبوق مع العدو لإطلاق مسار التفاوض.
 

وحسم عون في خطابه إلى اللبنانيين كل "ملابسات" أيام الحرب، ورد على منتقديه بتأكيده عدم تراجعه أمام "الإهانات والانتقادات والتجني والأضاليل". ورسم خريطة الطريق للمرحلة المقبلة عبر تجديده تأكيد الثوابت التي اختارها:
 

- لبنان لم يعد ورقة في جيب أحد، ولا ساحة لحروب الآخرين، في استعادة واضحة للقرار السيادي وفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، وعدم التعامل مع الحزب على أنه مقاومة، بل فريق مسلح يستدرج لبنان إلى الحرب.
 

- لا اتفاق يمس الحقوق اللبنانية أو ينتقص من كرامة الشعب أو يفرط بالأرض، في تعبير عن رفض تقديم التنازلات، بدعم ممن كان له الدور الأبرز في الوصول إلى وقف النار: أميركا والسعودية.
 

وقال عون كلمته، ووضع نفسه على طريق شاقة ومحفوفة بألغام داخلية وخارجية، لن تقل خطورة عما سبقها، لكنها على الأقل واضحة المسار والأفق.
 
 
مواضيع ذات صلة
منيمنة: لا مكان اليوم لتجاوز الدولة في قرار السلم والحرب
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 12:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أ. ب عن مسؤولين أميركيين: لم يحسم بعد بشكل نهائي مكان الجولة الجديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 12:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الحزب الديمقراطي الكردستاني: لسنا طرفا في هذه الحرب وهدفنا الحفاظ على السلام والأمن في منطقتنا وخارجها
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 12:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: المشكل ليس طائفياً بل المشكل بين الدولة وحزب الله الذي يأتمر بأوامر من ايران والنازحون ضحايا لحرب لا علاقة لهم بها
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 12:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
