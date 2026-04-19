لبنان بين خرق التهدئة وتصاعد الضغوط الدولية.. قاسم: انفتاح على التعاون مع الدولة بصفحة جديدة

فيما يتقدم إعلان وقف إطلاق النار من كونه إجراءً ميدانياً مؤقتاً إلى كونه مدخلاً لمسار سياسي معقّد، تتقاطع فيه الحسابات الداخلية مع الضغوط والتحركات الدولية، برز أمس في خرق فاضح للهدنة، إقدام إسرائيل على إغلاق كل مداخل بلدة الخيام عبر وضع سواتر ترابية وعوائق، بهدف منع الدخول إليها، وقامت بقصف مدفعي استهدف البلدة، كما أقدمت على تفجير كبير في مركبا ونسف منازل في بنت جبيل.

وأدّى التوتر إلى حركة نزوح جديدة باتجاه ، جراء أصوات القصف المدفعي التي تردّدت أصداؤها في محيط الخيام. وترافق ذلك مع تهديدات إسرائيلية، إذ اعتبرت تل أبيب أنّها تملك حقّ الدفاع عن النفس، وأنها ستواصل ضرب أهدافٍ لحزب الله.

وأعلن مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل ستفرض ما يسمّى بـ"الخط الأصفر" في ، وستمنع السكان من العودة إلى المناطق التي يحتلها الجيش .

بالتوازي، يتكثف الحضور الدولي في الملف اللبناني، مع اتصالات مباشرة يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الإدارة الأميركية، وتواصل مستمر مع عواصم القرار، في مقدّمها المملكة العربية التي تعزّز حضورها كضامن عربي للاستقرار، إلى جانب الدعم الفرنسي الذي أعاد تأكيده الرئيس إيمانويل ماكرون في اتصاله الأخير مع الرئيس جوزاف

كذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أنه "إذا تعرّض الأشقاء في لبنان لأي ضغط، سيعود الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه".

داخلياً، تستمر المشاورات التي يقودها رئيس الجمهورية لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة، بما في ذلك آليات تشكيل الوفد اللبناني المفاوض وصياغة مقاربة رسمية موحّدة، في ظل تباينات سياسية حول التمثيل والشكل.

وقالت مصادر وزارية: "إن الورقة باتت جاهزة، وخطوطها العريضة واضحة، وتتمحور حول تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات من المناطق التي احتلتها، وعودة الأسرى".

واشارت "إلى أنّ تشكيل الوفد اللبناني سيتم بناءً على تركيبة الوفد الإسرائيلي، مع ترجيح أن يقتصر على السفير سيمون كرم رئيساً، إلى جانب معاون له وضابط من الجيش".

وعما إذا كان هناك لقاء قريب بين عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قالت المصادر: "هذا الأمر غير مطروح في المرحلة الراهنة".

وأوضح رئيس الحكومة نواف سلام أنه بحث مع الرئيس عون الجاهزية اللبنانية للمفاوضات، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات ، ولا سيما القرار الصادر في الجلسة الأخيرة القاضي بتعزيز بسط سلطة محافظة بيروت وحصر السلاح فيها.

إلى ذلك، جاء بيان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ليضع إطاراً للمرحلة التي أعقبت وقف إطلاق النار، مستنداً إلى معادلة واضحة عبّر عنها بقوله إن "الميدان هو صاحب الكلمة الفصل"، في إشارة مباشرة إلى أن ما تحقق لم يكن نتاج تسويات بقدر ما كان نتيجة توازن قوة فُرض في الميدان.

وانطلاقاً من هذا الموقف، رسم البيان ملامح سردية متكاملة تقوم على اعتبار الإنجاز العسكري مصدرًا للشرعية السياسية، في مواجهة أي قراءة ترجع التهدئة إلى ضغوط دولية أو تفاهمات خارجية. وفي هذا السياق، قدّم بيان الشيخ قاسم رؤية تعتبر أن السياسة يجب أن تُبنى على نتائج المواجهة، لا أن تتجاوزها أو تلتف عليها.

في المقابل، لا يغيب البعد الداخلي عن البيان، إذ أعلن انفتاحاً على التعاون مع الدولة اللبنانية، ضمن ما يشبه محاولة لإعادة تنظيم العلاقة بين “المقاومة” ومؤسسات الدولة في مرحلة ما بعد الحرب، وأكد انفتاح "للتعاون مع السلطة في لبنان بصفحة جديدة مبنية على تحقيق سيادة وطننا".

وحمل بيان الشيخ قاسم نبرة واضحة في رفض ما وصفه بالإملاءات الأميركية، منتقداً طريقة إعلان وقف إطلاق النار من قبل الخارجية الأميركية، ومشككاً في مسار التفاوض الذي رافقه.

أما على مستوى المرحلة المقبلة، فقد حدّد الشيخ قاسم سقفاً من الشروط، تبدأ بوقف دائم للعدوان ولا تنتهي بإعادة الإعمار، في محاولة لتثبيت معادلة جديدة تُبنى على نتائج المواجهة الأخيرة، غير أن هذه الشروط تفتح في الوقت نفسه باب التساؤلات حول مدى إمكانية تحقيقها في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية.

في حادث في توقيت دقيق، سقط عنصر من قوات حفظ السلام وأُصيب آخرون خلال استهدافٍ طال فريقًا لليونيفيل أثناء قيامه بمهامه في إزالة الذخائر المتفجرة، فيما فتحت اليونيفيل تحقيقًا بالحادث، مشيرةً في تقييمات أولية إلى احتمال تورّط جهات غير حكومية، في حين دانت الهجوم واعتبرته انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "تشير كل الدلائل إلى أن مسؤولية هذا الهجوم تقع على عاتق حزب الله. وتطالب فرنسا السلطات اللبنانية باعتقال الجناة فورًا وتحمل مسؤولياتها إلى جانب قوات اليونيفيل".

في المقابل، نفى حزب الله أي علاقة له بالحادث، داعياً إلى عدم التسرّع في توجيه الاتهامات وانتظار نتائج تحقيق الجيش ، ومشدداً على أهمية استمرار التنسيق بين الجيش واليونيفيل في هذه الظروف الدقيقة.

سياسياً، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة كشف ملابسات الحادث سريعاً ومحاسبة المسؤولين، مؤكداً التزام لبنان بحماية قوات اليونيفيل.

أيضاً، أكد أهمية ضبط الوضع في الجنوب وتفادي الانزلاق نحو التوتر، مع الحفاظ على قنوات التنسيق القائمة. أما رئيس الحكومة نواف سلام فشدّد على التعاون الكامل مع التحقيقات الجارية وضمان سلامة القوات الدولية.