إصرار من "الثنائي" على عدم العودة

تفيد معطيات متقاطعة بأن " " عمّم في الساعات الأخيرة توجيهات واضحة إلى مناصريه بضرورة عدم العودة إلى قرى الجنوب في الوقت الحالي.



وبحسب ما يُتداول، لم يكتفِ "الثنائي" بإصدار بيانات إعلامية، بل جرى التواصل المباشر مع فاعليات محلية وأهلية لتأكيد خطورة المرحلة.



ويعتقد المعنيون أن أي تطور سلبي أو تصعيد ميداني قد يفتح الباب أمام استهدافات جديدة قد تطال المدنيين في القرى الحدودية، وهو أمر يسعون إلى تجنبه بكل الوسائل الممكنة. لذلك، تأتي هذه الخطوات في إطار سياسة احترازية تهدف إلى تقليل المخاطر وحماية الأهالي إلى حين اتضاح مسار التطورات الميدانية.