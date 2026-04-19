التوترات مستمرة في الجنوب.. هل تنفجر المواجهة من جديد؟

رغم مرور ايام على إعلان الهدنة، لا يزال التوتر الأمني والعسكري بين وإسرائيل حاضراً بقوة على الأرض، وكأن وقف إطلاق النار لم يكن سوى محطة مؤقتة لالتقاط الأنفاس لا أكثر. فالميدان في الجنوب لا يعكس صورة استقرار حقيقي، بل يظهر حالة ترقب دائمة، حيث تتداخل الحسابات العسكرية مع الرسائل السياسية، فيما يبقى احتمال الانزلاق إلى مواجهة جديدة قائماً في أي لحظة.





ما زاد المشهد تعقيداً هو التوتر المتصاعد بين والولايات المتحدة حول مضيق هرمز، وهو توتر لا يمكن فصله عن الواقع اللبناني. فكل تصعيد في تلك المنطقة ينعكس تلقائياً على ساحات أخرى، ومنها ، حيث ترتبط الحسابات الإقليمية ببعضها بشكل وثيق.





ومع استمرار هذا التوتر، يصبح من الصعب الحديث عن تهدئة طويلة الأمد، لأن أي احتكاك كبير في قد يعيد إشعال الجبهات المرتبطة به.

الهدنة التي أُعلنت لم تأتِ نتيجة تسوية سياسية شاملة، بل جاءت في ظل موازين قوة ميدانية معقدة، جعلت كل طرف يعتبر نفسه متقدماً على الآخر. هذا الشعور بالتفوق لدى الطرفين يعني عملياً أن فرص التنازل متدنية جداً، لأن أي تنازل قد يُفسَّر على أنه اعتراف بالخسارة.



لذلك، بقيت الهدنة إطاراً هشاً، لا تستند إلى اتفاق سياسي واضح يضمن استمرارها أو يحولها إلى حالة استقرار دائم.

في المقابل، يبدو قرار حزب الله واضحاً في ما يتعلق برفض العودة إلى ما كان يُعرف بحرية الحركة في الأجواء ، وهو قرار يحمل في طياته استعداداً لتحمل كلفة المواجهة إذا لزم الأمر. هذا الموقف يعكس قناعة داخل الحزب بأن أي تراجع في هذه النقطة سيُعتبر خسارة استراتيجية، حتى لو تطلب الأمر خوض معارك إضافية أو تقديم تضحيات جديدة.





أما في الجانب ، وخصوصاً لدى حكومة بنيامين ، فالتراجع عن المكاسب التي تعتبر انها حققتها خلال الحرب السابقة ليس خياراً سهلاً. فذلك قد يفتح الباب أمام أزمة داخلية حادة، خصوصاً لدى سكان الذين يعيشون حالة قلق مستمرة منذ اندلاع المواجهات. وقد بدأت بالفعل تظهر مؤشرات تململ داخل تلك المناطق، مع بدء إضرابات تعكس رفضاً لأي تسوية تُشعرهم بأن أمنهم لم يتحقق بالكامل.





من هنا يمكن فهم سبب إصرار " " على عدم تشجيع عودة الجنوبيين للاستقرار الكامل في قراهم خلال هذه المرحلة الحساسة. فالمشهد لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة، وأي عودة واسعة قد تعرّض المدنيين لمخاطر جديدة في حال تدهورت الأوضاع مجدداً.

