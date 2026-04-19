تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

التوترات مستمرة في الجنوب.. هل تنفجر المواجهة من جديد؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
19-04-2026 | 03:00
A-
A+
التوترات مستمرة في الجنوب.. هل تنفجر المواجهة من جديد؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رغم مرور ايام على إعلان الهدنة، لا يزال التوتر الأمني والعسكري بين حزب الله وإسرائيل حاضراً بقوة على الأرض، وكأن وقف إطلاق النار لم يكن سوى محطة مؤقتة لالتقاط الأنفاس لا أكثر. فالميدان في الجنوب لا يعكس صورة استقرار حقيقي، بل يظهر حالة ترقب دائمة، حيث تتداخل الحسابات العسكرية مع الرسائل السياسية، فيما يبقى احتمال الانزلاق إلى مواجهة جديدة قائماً في أي لحظة.


ما زاد المشهد تعقيداً هو التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة حول مضيق هرمز، وهو توتر لا يمكن فصله عن الواقع اللبناني. فكل تصعيد في تلك المنطقة ينعكس تلقائياً على ساحات أخرى، ومنها لبنان، حيث ترتبط الحسابات الإقليمية ببعضها بشكل وثيق.


ومع استمرار هذا التوتر، يصبح من الصعب الحديث عن تهدئة طويلة الأمد، لأن أي احتكاك كبير في الخليج قد يعيد إشعال الجبهات المرتبطة به.
الهدنة التي أُعلنت لم تأتِ نتيجة تسوية سياسية شاملة، بل جاءت في ظل موازين قوة ميدانية معقدة، جعلت كل طرف يعتبر نفسه متقدماً على الآخر. هذا الشعور بالتفوق لدى الطرفين يعني عملياً أن فرص التنازل متدنية جداً، لأن أي تنازل قد يُفسَّر على أنه اعتراف بالخسارة.

 لذلك، بقيت الهدنة إطاراً هشاً، لا تستند إلى اتفاق سياسي واضح يضمن استمرارها أو يحولها إلى حالة استقرار دائم.
في المقابل، يبدو قرار حزب الله واضحاً في ما يتعلق برفض العودة إلى ما كان يُعرف بحرية الحركة الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، وهو قرار يحمل في طياته استعداداً لتحمل كلفة المواجهة إذا لزم الأمر. هذا الموقف يعكس قناعة داخل الحزب بأن أي تراجع في هذه النقطة سيُعتبر خسارة استراتيجية، حتى لو تطلب الأمر خوض معارك إضافية أو تقديم تضحيات جديدة.


أما في الجانب الإسرائيلي، وخصوصاً لدى حكومة بنيامين نتنياهو، فالتراجع عن المكاسب التي تعتبر إسرائيل انها حققتها خلال الحرب السابقة ليس خياراً سهلاً. فذلك قد يفتح الباب أمام أزمة داخلية حادة، خصوصاً لدى سكان الشمال الذين يعيشون حالة قلق مستمرة منذ اندلاع المواجهات. وقد بدأت بالفعل تظهر مؤشرات تململ داخل تلك المناطق، مع بدء إضرابات تعكس رفضاً لأي تسوية تُشعرهم بأن أمنهم لم يتحقق بالكامل.


من هنا يمكن فهم سبب إصرار "الثنائي الشيعي" على عدم تشجيع عودة الجنوبيين للاستقرار الكامل في قراهم خلال هذه المرحلة الحساسة. فالمشهد لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة، وأي عودة واسعة قد تعرّض المدنيين لمخاطر جديدة في حال تدهورت الأوضاع مجدداً.
المصدر: خاص لبنان 24
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

نتنياهو

الثنائي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24