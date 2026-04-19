بـالدولار.. هل ستُدفع بدلات الإيواء؟

عُلم أنّ ملف الإيواء لدى " " ما زال مُعلقاً حتى الآن بانتظار تبلور صورة المشهد العسكري حتى بعد وقف إطلاق النار "المرحلي".



وذكرت المعلومات أنّ "الحزب" لا يتحدث حالياً عن أي بدلات إيواء، فيما هناك أزمة تتمحور حول العائلات التي كانت تقطنُ في بلدات حدودية ولم يعد لديها منازل في بلداتها ولا حتى مقر للاقامة بالايجار.



وأوضحت المعلومات أن كل بدلات الإيجارات السابقة بالدولار توقفت الآن، على أن يجري تفعيل آليتها لاحقاً بناء لجداول ستُنشر علناً.