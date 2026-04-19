حزب الله حريص على علاقته بـدولة أوروبية

تتواصل التحقيقات في ملف حادثة الاعتداء على "اليونيفيل" في بلدة الغندورية، ما أسفر عن استشهاد عنصر من الكتيبة وإصابة آخرين بجروح.

وذكرت مصادر أمنية أنّ تتابع بتوجيهات من أعلى المستويات، تفاصيل الواقعة لتحديد المتورطين بشكلٍ دقيق وبالأسماء تمهيداً لتوقيفهم فوراً.



وأشارت المصادر إلى أنّه من المُتوقع حصول عمليات توقيف خلال وقتٍ قريب جداً نظراً لتبيان خيوط أساسية في الحادثة.



في المقابل، تحدثت مصادر سياسية عن أن إعلان " " عدم علاقته بالحادثة التي طالت "اليونيفيل" جاء لسحبِ الغطاء من أي استثمار سياسي للحادثة، مشيرة إلى أن "حزب الله" لا يريد قطع العلاقات مع ، إذ أن الخطوط بين الطرفين لم تكن مقطوعة سابقاً، فيما "الحزب" حريص على علاقته الجيدة بباريس.