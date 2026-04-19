تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مرقص: خطاب الرئيس عون خارطة طريق للبنان تحوّله من ورقة إلى دولة

Lebanon 24
19-04-2026 | 02:37
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى وزير الإعلام بول مرقص في حديث إلى قناة "الحدث" الفضائية أن "خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون رسم خارطة طريق للبلاد تقوم على ممارسة السيادة الوطنية وتحويل لبنان من ورقة في جيب أي كان إلى دولة قائمة تفاوض عن نفسها"، وقال: "نأمل أن ننطلق من هذه المبادرة الرئاسية والتي نجحت بفضل دعم الولايات المتحدة الأميركية والأشقاء العرب، ولا سيما تحديداً المملكة العربية السعودية، إلى وقف دائم لإطلاق النار". 


وأضاف مرقص: "كذلك ننتظر أن يتحول وقف اطلاق النار، كما اشار رئيس الجمهورية، الى وقف تام للعدوان الإسرائيلي، وانسحاب من القرى المحتلة، وعودة الأسرى، ثم الانتقال إلى مرحلة الإعمار وعودة الأهالي النازحين إلى قراهم".


واعتبر مرقص أن "هذه المبادرة الرئاسية الجريئة التي انطلقت فعليا تمثل خارطة طريق للاستقرار في لبنان، وهي اليوم في مرحلة وسطية، أي مرحلة وقف إطلاق النار الذي نأمل أن يتحول الى الاهداف المرجوة منه".


ورداً على سؤال عن كيفية تهيئة البنية السياسية والاجتماعية والثقافية اللبنانية للمضي بالمبادرة الرئاسية، قال مرقص: "لقد خاطب الرئيس عون العالم أجمع، لكنه توجه أيضاً إلى الناس الذين عانوا من الاعتداءات الإسرائيلية، وسقط لهم شهداء وجرحى، ودُمّرت بيوتهم وقراهم، وهّجروا من أرضهم. هؤلاء اليوم يقيمون في مراكز الاستقبال، ولا يرغبون في الاستقرار بعيدا، لأن قلوبهم وآمالهم ما زالت معلقة على بيوتهم وقراهم" .


وأضاف: "ان الشعب اللبناني استمع إلى الرئيس عون وهو يخاطبه مباشرة، ويتوجه إليه بوصفه مجتمعاً حياً وصامداً وصابراً، مجتمعاً لا يريد له رئيس الجمهورية أن يبقى ضحيةً لحروب الآخرين أو مجرد ورقة، كما وصفها، بيد الخارج. هذا الخارج، قريباً كان أم بعيداً. لا يريد الرئيس عون أن يكون لبنان ورقة تفاوض في جيب الآخرين، بل أراده أن يفاوض عن نفسه، وأن يتحّول إلى دولة فعلية تنأى بنفسها عن المغامرات، وتهتدي بسياساتها ومصالحها الوطنية".


وختم مرقص: "الدولة اليوم تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، وأن تفاوض بذاتها وعن ذاتها. هذا ما ذهب إليه الرئيس، وهذه المصارحة التي قدمها الى اللبنانيين بعد معاناة طويلة من القهر والألم والمعاناة. لقد حان وقت هذه المبادرة بالفعل، بعد نجاحه، بالتعاون مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وبدعم أميركي وعربي وسعودي ودولي، في إطلاقها، للمضي نحو تحقيق الاستقرار المنشود القائم على استعادة الحقوق السيادية للبلاد".
المملكة العربية السعودية

الولايات المتحدة

مجلس الوزراء

على استعادة

الإسرائيلية

الرئيس عون

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:21 | 2026-04-19
Lebanon24
05:18 | 2026-04-19
Lebanon24
05:13 | 2026-04-19
Lebanon24
05:11 | 2026-04-19
Lebanon24
05:08 | 2026-04-19
Lebanon24
05:00 | 2026-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24