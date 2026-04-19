تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
مرقص: خطاب الرئيس عون خارطة طريق للبنان تحوّله من ورقة إلى دولة
Lebanon 24
19-04-2026
|
02:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى وزير الإعلام بول مرقص في حديث إلى قناة "الحدث" الفضائية أن "خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون رسم خارطة طريق للبلاد تقوم على ممارسة السيادة الوطنية وتحويل
لبنان
من ورقة في جيب أي كان إلى دولة قائمة تفاوض عن نفسها"، وقال: "نأمل أن ننطلق من هذه المبادرة الرئاسية والتي نجحت بفضل دعم
الولايات المتحدة
الأميركية والأشقاء العرب، ولا سيما تحديداً
المملكة العربية السعودية
، إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وأضاف مرقص: "كذلك ننتظر أن يتحول وقف اطلاق النار، كما اشار رئيس الجمهورية، الى وقف تام للعدوان
الإسرائيلي
، وانسحاب من القرى المحتلة، وعودة الأسرى، ثم الانتقال إلى مرحلة الإعمار وعودة الأهالي النازحين إلى قراهم".
واعتبر مرقص أن "هذه المبادرة الرئاسية الجريئة التي انطلقت فعليا تمثل خارطة طريق للاستقرار في لبنان، وهي اليوم في مرحلة وسطية، أي مرحلة وقف إطلاق النار الذي نأمل أن يتحول الى الاهداف المرجوة منه".
ورداً على سؤال عن كيفية تهيئة البنية السياسية والاجتماعية والثقافية
اللبنانية
للمضي بالمبادرة الرئاسية، قال مرقص: "لقد خاطب
الرئيس عون
العالم أجمع، لكنه توجه أيضاً إلى الناس الذين عانوا من الاعتداءات
الإسرائيلية
، وسقط لهم شهداء وجرحى، ودُمّرت بيوتهم وقراهم، وهّجروا من أرضهم. هؤلاء اليوم يقيمون في مراكز الاستقبال، ولا يرغبون في الاستقرار بعيدا، لأن قلوبهم وآمالهم ما زالت معلقة على بيوتهم وقراهم" .
وأضاف: "ان الشعب اللبناني استمع إلى الرئيس عون وهو يخاطبه مباشرة، ويتوجه إليه بوصفه مجتمعاً حياً وصامداً وصابراً، مجتمعاً لا يريد له رئيس الجمهورية أن يبقى ضحيةً لحروب الآخرين أو مجرد ورقة، كما وصفها، بيد الخارج. هذا الخارج، قريباً كان أم بعيداً. لا يريد الرئيس عون أن يكون لبنان ورقة تفاوض في جيب الآخرين، بل أراده أن يفاوض عن نفسه، وأن يتحّول إلى دولة فعلية تنأى بنفسها عن المغامرات، وتهتدي بسياساتها ومصالحها الوطنية".
وختم مرقص: "الدولة اليوم تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، وأن تفاوض بذاتها وعن ذاتها. هذا ما ذهب إليه الرئيس، وهذه المصارحة التي قدمها الى اللبنانيين بعد معاناة طويلة من القهر والألم والمعاناة. لقد حان وقت هذه المبادرة بالفعل، بعد نجاحه، بالتعاون مع رئيس مجلس النواب ورئيس
مجلس الوزراء
، وبدعم أميركي وعربي وسعودي ودولي، في إطلاقها، للمضي نحو تحقيق الاستقرار المنشود القائم
على استعادة
الحقوق السيادية للبلاد".
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام بول مرقص للحدث: خطاب الرئيس عون رسم خارطة طريق للبنان
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص للحدث: خطاب الرئيس عون رسم خارطة طريق للبنان
19/04/2026 12:24:44
19/04/2026 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص أثنى على خطاب عون: يحملُ موقفاً وطنياً حكيماً
Lebanon 24
مرقص أثنى على خطاب عون: يحملُ موقفاً وطنياً حكيماً
19/04/2026 12:24:44
19/04/2026 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص مشيداً بمواقف الرئيس عون من بكركي: مواقفه ومبادراته تؤكد ثوابت الدولة
Lebanon 24
مرقص مشيداً بمواقف الرئيس عون من بكركي: مواقفه ومبادراته تؤكد ثوابت الدولة
19/04/2026 12:24:44
19/04/2026 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص من قصر بعبدا: للابتعاد عن خطاب الكراهية
Lebanon 24
مرقص من قصر بعبدا: للابتعاد عن خطاب الكراهية
19/04/2026 12:24:44
19/04/2026 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عبدالله استنكر تصريح ولايتي بشأن لبنان: "سقطة جديدة"
Lebanon 24
عبدالله استنكر تصريح ولايتي بشأن لبنان: "سقطة جديدة"
05:21 | 2026-04-19
19/04/2026 05:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: الشعب يرفض الحرب
Lebanon 24
الراعي: الشعب يرفض الحرب
05:18 | 2026-04-19
19/04/2026 05:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان.. "التقدمي" يستنكر الاعتداء على عناصر "اليونيفيل"
Lebanon 24
في بيان.. "التقدمي" يستنكر الاعتداء على عناصر "اليونيفيل"
05:13 | 2026-04-19
19/04/2026 05:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جهاز العلاقات الخارجية في "الكتائب" استنكر حادثة الغندورية: لإجراء تحقيق سريع وشفاف
Lebanon 24
جهاز العلاقات الخارجية في "الكتائب" استنكر حادثة الغندورية: لإجراء تحقيق سريع وشفاف
05:11 | 2026-04-19
19/04/2026 05:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصل تنفيذ الأشغال في طيرفلسيه
Lebanon 24
آليات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصل تنفيذ الأشغال في طيرفلسيه
05:08 | 2026-04-19
19/04/2026 05:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
Lebanon 24
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
13:25 | 2026-04-18
18/04/2026 01:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. خطوة جديدة لـ"الحزب"
Lebanon 24
في الضاحية.. خطوة جديدة لـ"الحزب"
07:47 | 2026-04-18
18/04/2026 07:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
Lebanon 24
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
07:45 | 2026-04-18
18/04/2026 07:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
05:50 | 2026-04-18
18/04/2026 05:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
13:04 | 2026-04-18
18/04/2026 01:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:21 | 2026-04-19
عبدالله استنكر تصريح ولايتي بشأن لبنان: "سقطة جديدة"
05:18 | 2026-04-19
الراعي: الشعب يرفض الحرب
05:13 | 2026-04-19
في بيان.. "التقدمي" يستنكر الاعتداء على عناصر "اليونيفيل"
05:11 | 2026-04-19
جهاز العلاقات الخارجية في "الكتائب" استنكر حادثة الغندورية: لإجراء تحقيق سريع وشفاف
05:08 | 2026-04-19
آليات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصل تنفيذ الأشغال في طيرفلسيه
05:00 | 2026-04-19
ترقّب وتأهب.. ماذا بين سوريا و"حزب الله"؟
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
19/04/2026 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
19/04/2026 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
19/04/2026 12:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24