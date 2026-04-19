مرقص: خطاب الرئيس عون خارطة طريق للبنان تحوّله من ورقة إلى دولة

رأى وزير الإعلام بول مرقص في حديث إلى قناة "الحدث" الفضائية أن "خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون رسم خارطة طريق للبلاد تقوم على ممارسة السيادة الوطنية وتحويل من ورقة في جيب أي كان إلى دولة قائمة تفاوض عن نفسها"، وقال: "نأمل أن ننطلق من هذه المبادرة الرئاسية والتي نجحت بفضل دعم الأميركية والأشقاء العرب، ولا سيما تحديداً ، إلى وقف دائم لإطلاق النار".





وأضاف مرقص: "كذلك ننتظر أن يتحول وقف اطلاق النار، كما اشار رئيس الجمهورية، الى وقف تام للعدوان ، وانسحاب من القرى المحتلة، وعودة الأسرى، ثم الانتقال إلى مرحلة الإعمار وعودة الأهالي النازحين إلى قراهم".





واعتبر مرقص أن "هذه المبادرة الرئاسية الجريئة التي انطلقت فعليا تمثل خارطة طريق للاستقرار في لبنان، وهي اليوم في مرحلة وسطية، أي مرحلة وقف إطلاق النار الذي نأمل أن يتحول الى الاهداف المرجوة منه".





ورداً على سؤال عن كيفية تهيئة البنية السياسية والاجتماعية والثقافية للمضي بالمبادرة الرئاسية، قال مرقص: "لقد خاطب العالم أجمع، لكنه توجه أيضاً إلى الناس الذين عانوا من الاعتداءات ، وسقط لهم شهداء وجرحى، ودُمّرت بيوتهم وقراهم، وهّجروا من أرضهم. هؤلاء اليوم يقيمون في مراكز الاستقبال، ولا يرغبون في الاستقرار بعيدا، لأن قلوبهم وآمالهم ما زالت معلقة على بيوتهم وقراهم" .





وأضاف: "ان الشعب اللبناني استمع إلى الرئيس عون وهو يخاطبه مباشرة، ويتوجه إليه بوصفه مجتمعاً حياً وصامداً وصابراً، مجتمعاً لا يريد له رئيس الجمهورية أن يبقى ضحيةً لحروب الآخرين أو مجرد ورقة، كما وصفها، بيد الخارج. هذا الخارج، قريباً كان أم بعيداً. لا يريد الرئيس عون أن يكون لبنان ورقة تفاوض في جيب الآخرين، بل أراده أن يفاوض عن نفسه، وأن يتحّول إلى دولة فعلية تنأى بنفسها عن المغامرات، وتهتدي بسياساتها ومصالحها الوطنية".





وختم مرقص: "الدولة اليوم تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، وأن تفاوض بذاتها وعن ذاتها. هذا ما ذهب إليه الرئيس، وهذه المصارحة التي قدمها الى اللبنانيين بعد معاناة طويلة من القهر والألم والمعاناة. لقد حان وقت هذه المبادرة بالفعل، بعد نجاحه، بالتعاون مع رئيس مجلس النواب ورئيس ، وبدعم أميركي وعربي وسعودي ودولي، في إطلاقها، للمضي نحو تحقيق الاستقرار المنشود القائم الحقوق السيادية للبلاد".

