تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
لبنان

الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في "حزب الله".. من هو؟

19-04-2026 | 03:32
الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في حزب الله.. من هو؟
الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في حزب الله.. من هو؟ photos 0
نقلت القناة الـ"12" الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي قتل قائد "حزب الله" في بنت جبيل، علي رضا عباس. 
 
 
ويعتبر علي رضا عباس الملقب بالحاج أبو حسين باريش، من أهم القادة في حزب الله، وتولى منصباً رئيسياً في"قوة الرضوان" لحزب الله سنة 2024، وفقا لتقارير.


وكان الجيش الإسرائيلي أكد تنفيذه هجمات في جنوب لبنان، الجمعة، استهدفت عناصر من حزب الله قال إنهم "انتهكوا تفاهمات وقف إطلاق النار"، وذلك في أول عمليات من نوعها منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة.


وأوضح الجيش أن قواته المنتشرة جنوب "الخط الأصفر" رصدت عناصر اقتربوا من مواقعه من الجهة الشمالية بشكل اعتبرته تهديداً مباشراً، ما دفعه للتحرك.


وأضاف أن سلاح الجو، إلى جانب القوات البرية، نفذ غارات على مواقع وصفها بـ"الإرهابية" في عدة مناطق، بهدف إزالة التهديد، مشيراً إلى تنفيذ قصف مدفعي لدعم القوات على الأرض وتدمير بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله".


ولفت إلى أن عملياته تأتي وفق توجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أنه مخول باتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن النفس وضمان أمن المدنيين والقوات. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قياديا كبيرا من حزب الله في الضاحية
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 12:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادي بارز جدّاً في "حزب الله"... هذه هويّة المُستهدف في "غارة الجناح" (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 12:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: قيادي بارز في "حزب الله" العراقي.. من هو أبو علي العسكري؟
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 12:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قائداً كبيراً في حزب الله وقيادياً في هجومين على بيروت
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 12:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24

