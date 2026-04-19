تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في "حزب الله".. من هو؟
Lebanon 24
19-04-2026
|
03:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت القناة الـ"12"
الإسرائيلية
عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي قتل قائد "
حزب الله
" في بنت
جبيل
، علي رضا عباس.
ويعتبر علي رضا عباس الملقب بالحاج أبو حسين باريش، من أهم
القادة
في حزب الله، وتولى منصباً رئيسياً في"قوة الرضوان" لحزب الله سنة 2024، وفقا لتقارير.
وكان الجيش
الإسرائيلي
أكد تنفيذه هجمات في
جنوب لبنان
، الجمعة، استهدفت عناصر من حزب الله قال إنهم "انتهكوا تفاهمات وقف إطلاق النار"، وذلك في أول عمليات من نوعها منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة.
وأوضح الجيش أن قواته المنتشرة جنوب "الخط الأصفر" رصدت عناصر اقتربوا من مواقعه من الجهة الشمالية بشكل اعتبرته تهديداً مباشراً، ما دفعه للتحرك.
وأضاف أن سلاح الجو، إلى جانب القوات البرية، نفذ غارات على مواقع وصفها بـ"الإرهابية" في عدة مناطق، بهدف إزالة التهديد، مشيراً إلى تنفيذ قصف مدفعي لدعم القوات على الأرض وتدمير بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله".
ولفت إلى أن عملياته تأتي وفق توجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أنه مخول باتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن النفس وضمان أمن المدنيين والقوات.
(سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الإسرائيلية
جنوب لبنان
الإسرائيلي
سكاي نيوز
إسرائيل
قناة ال
الشمالي
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24