الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في "حزب الله".. من هو؟

نقلت القناة الـ"12" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي قتل قائد " " في بنت ، علي رضا عباس.



ويعتبر علي رضا عباس الملقب بالحاج أبو حسين باريش، من أهم في حزب الله، وتولى منصباً رئيسياً في"قوة الرضوان" لحزب الله سنة 2024، وفقا لتقارير.





وكان الجيش أكد تنفيذه هجمات في ، الجمعة، استهدفت عناصر من حزب الله قال إنهم "انتهكوا تفاهمات وقف إطلاق النار"، وذلك في أول عمليات من نوعها منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة.





وأوضح الجيش أن قواته المنتشرة جنوب "الخط الأصفر" رصدت عناصر اقتربوا من مواقعه من الجهة الشمالية بشكل اعتبرته تهديداً مباشراً، ما دفعه للتحرك.







وأضاف أن سلاح الجو، إلى جانب القوات البرية، نفذ غارات على مواقع وصفها بـ"الإرهابية" في عدة مناطق، بهدف إزالة التهديد، مشيراً إلى تنفيذ قصف مدفعي لدعم القوات على الأرض وتدمير بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله".





ولفت إلى أن عملياته تأتي وفق توجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أنه مخول باتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن النفس وضمان أمن المدنيين والقوات. (سكاي نيوز عربية)