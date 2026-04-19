لبنان

"المستقبل" يرد على مستشار خامنئي: القيادة الإيرانية تحمل روح الكراهية تجاه الدول العربية

19-04-2026 | 04:02
ردّ "تيار المستقبل"، اليوم الأحد، على تصريح أدلى به علي أكبر ولايتي، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وذلك طال فيه "التيار".
وفي بيان له، قال "المستقبل": "أن ينبري السيد علي أكبر ولايتي، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني الراحل السيد علي خامنئي، للنيل من الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتياره السياسي، يعني أن الرئيس الشهيد كان على حق، وأننا من خلفه كنا وسنبقى على حق، بقيادة الرئيس سعد الحريري، لتيار الاعتدال الوطني اللبناني والعربي الذي رفض الانجرار الى مشاريع الفتنة، والمحاولات الإيرانية المتكررة لمصادرة القرار اللبناني، ونشر الفوضى في المجتمعات العربية".



وتابع: "لقد كشف ولايتي عن روح الكراهية الكامنة في القيادة الإيرانية تجاه الدول العربية، وتجاه تيار الحريري، وتجاه لبنان الذي يدفع من أرضه وسيادته ودماء أبنائه الاثمان الباهظة للتدخل الإيراني في شؤونه، وخطف مكون أساسي من مكوناته الوطنية  لمصلحة أجندات استدرجت بلدنا إلى حروب عبثية. كما عكس ولايتي امتعاض القيادة الإيراني من استعادة الدولة اللبنانية لقرارها السيادي في التفاوض، وإصرارها على التعاطي مع لبنان بمنطق الوصاية المرفوضة من السواد الأعظم من اللبنانيين، الذين ناضلوا، ودفعوا أغلى الاثمان، من أجل تحرير لبنان من القبضة الايرانية، ووضع حد لمحاولة تشويه تاريخ لبنان ورموزه".



وختم البيان: "في هذه المناسبة، نؤكد أن تيار الحريري مستمر على ثوابته الوطنية والعربية، على الجانب الصحيح من التاريخ، تحت سقف لبنان أولاً، بدءاً من حصرية السلاح بيد الدولة وحدها، وبسط سلطتها على كامل اراضيها واحتكارها لقرار السلم والحرب، ونقطة على السطر".

