لبنان
"المستقبل" يرد على مستشار خامنئي: القيادة الإيرانية تحمل روح الكراهية تجاه الدول العربية
19-04-2026
|
04:02
ردّ "
تيار
المستقبل
"، اليوم الأحد، على تصريح أدلى به علي أكبر ولايتي، أحد كبار مستشاري المرشد
الإيراني
الراحل علي خامنئي، وذلك طال فيه "
التيار
".
وفي بيان له، قال "المستقبل": "أن
ينبري السيد علي أكبر ولايتي، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني الراحل السيد علي خامنئي، للنيل من الرئيس الشهيد رفيق
الحريري
وتياره السياسي، يعني أن الرئيس الشهيد كان على حق، وأننا من خلفه كنا وسنبقى على حق، بقيادة
الرئيس سعد الحريري
، لتيار الاعتدال الوطني اللبناني والعربي الذي رفض الانجرار الى مشاريع الفتنة، والمحاولات
الإيرانية
المتكررة لمصادرة القرار اللبناني، ونشر الفوضى في المجتمعات العربية".
وتابع: "لقد كشف ولايتي عن روح الكراهية الكامنة في القيادة الإيرانية تجاه الدول العربية، وتجاه تيار الحريري، وتجاه
لبنان
الذي يدفع من أرضه وسيادته ودماء أبنائه الاثمان الباهظة للتدخل الإيراني في شؤونه، وخطف مكون أساسي من مكوناته الوطنية لمصلحة أجندات استدرجت بلدنا إلى حروب عبثية. كما عكس ولايتي امتعاض القيادة الإيراني من استعادة الدولة
اللبنانية
لقرارها السيادي في التفاوض، وإصرارها على التعاطي مع لبنان بمنطق الوصاية المرفوضة من السواد الأعظم من اللبنانيين، الذين ناضلوا، ودفعوا أغلى الاثمان، من أجل تحرير لبنان من القبضة الايرانية، ووضع حد لمحاولة تشويه تاريخ لبنان ورموزه".
وختم البيان: "في هذه المناسبة، نؤكد أن تيار الحريري مستمر على ثوابته الوطنية والعربية، على الجانب الصحيح من التاريخ، تحت سقف لبنان أولاً، بدءاً من حصرية السلاح بيد الدولة وحدها، وبسط سلطتها على كامل اراضيها واحتكارها لقرار السلم والحرب، ونقطة على السطر".
مواضيع ذات صلة
مرقص: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه اعتداءات إسرائيل (العربية)
مستشار المرشد الإيراني: الضربات الإيرانية فرضت "أيامًا مظلمة" على أميركا
مستشار مجتبى خامنئي: ترامب "الشيطان بذاته"
مستشار خامنئي: قيادة المقاومة تعتبر باب المندب مثل هرمز
قد يعجبك أيضاً
عبدالله استنكر تصريح ولايتي بشأن لبنان: "سقطة جديدة"
Advertisement
الأكثر قراءة
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
في الضاحية.. خطوة جديدة لـ"الحزب"
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
أيضاً في لبنان
05:21 | 2026-04-19
عبدالله استنكر تصريح ولايتي بشأن لبنان: "سقطة جديدة"
05:18 | 2026-04-19
الراعي: الشعب يرفض الحرب
05:13 | 2026-04-19
في بيان.. "التقدمي" يستنكر الاعتداء على عناصر "اليونيفيل"
05:11 | 2026-04-19
جهاز العلاقات الخارجية في "الكتائب" استنكر حادثة الغندورية: لإجراء تحقيق سريع وشفاف
05:08 | 2026-04-19
آليات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصل تنفيذ الأشغال في طيرفلسيه
05:00 | 2026-04-19
ترقّب وتأهب.. ماذا بين سوريا و"حزب الله"؟
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
