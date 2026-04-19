تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بين القتال والمفاوضات.. لبنان أمام مرحلة "عض أصابع" حاسمة

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

|
Lebanon 24
19-04-2026 | 05:30
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في هذه المنطقة، تتقاطع المؤشرات الميدانية والسياسية عند مشهد واحد: جهوزية مرتفعة لدى جميع الأطراف، بين احتمال العودة إلى القتال، أو استخدام التهديدات كورقة ضغط في مفاوضات تُدار تحت سقف النار.

في هذا السياق، تتقدم "عقدة لبنان" إلى الواجهة. إسرائيل تتمسّك بمرجعية بيان أميركي يمنحها هامش تحرك عسكري داخل الأراضي اللبنانية تحت عنوان "الدفاع عن النفس"، في مقابل تقييد الداخل اللبناني. صيغة تُعيد تعريف السيادة بشكل غير متكافئ، وتطرح تساؤلات جدية حول حق لبنان في حماية أراضيه.

في المقابل، لا تظهر مؤشرات على قبول لبناني رسمي أو فعلي بهذه المعادلة، خصوصًا أنها تتجاوز أبسط حقوق الدول.
على المستوى الميداني، يتكرّس موقف واضح: ما قبل الثاني من آذار لم يعد قابلًا للاستعادة، في ظل مرحلة وُصفت بأنها سمحت لإسرائيل بالتوغل والقتل تحت غطاء دولي أو صمت داخلي.

كما أن الطروحات المرتبطة بإنشاء "منطقة عازلة" أو ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" تُواجَه برفض حاسم، باعتبارها خطوة نحو تثبيت واقع أمني جديد داخل الجنوب، يتجاوز حدود الإجراءات المؤقتة إلى معادلات دائمة.

في خلفية هذا المشهد، تُقرأ الحرب الأخيرة على أنها جزء من محاولة لإعادة تشكيل موازين القوى. من هذا المنطلق، لا يبدو أن القوى المنخرطة فيها مستعدة لإنهائها من دون ترجمة نتائجها في الواقع الميداني والسياسي.

وعليه، فإن أي اتفاق أمني لا يتضمن اعترافًا واضحًا بحقوق لبنان، سيبقى عرضة للتعثر، إن لم يكن الفشل.
التجارب السابقة تشير إلى أن التسويات التي تُبنى على اختلال التوازن، لا تصمد طويلًا.

تستمر المفاوضات، لكن الكلمة الفصل تبقى للميدان، هناك تُرسم حدود الممكن وتُحدّد اتجاهات التسوية.

المنطقة أمام مرحلة شدّ حبال حاسمة؛ إما اتفاق يعكس توازنًا جديدًا، أو جولة قتال تعيد رسم هذا التوازن بالقوة.
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

اللبنانية

إسرائيل

طراف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24