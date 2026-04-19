تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

إنه "كابوس".. "سلاح فعّال لحزب الله" تكشفه "معاريف"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-04-2026 | 04:30
A-
A+
إنه كابوس.. سلاح فعّال لحزب الله تكشفه معاريف
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عمّا أسمته بـ"سلاح حزب الله الفعال ضد إسرائيل".

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنَّ خطر العبوات الناسفة في لبنان كان يُطارد كل مقاتل وكل وحدة عسكرية إسرائيلية تعمل في جنوب لبنان خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حين كان الجيش الإسرائيلي غارقاً في مستنقعات لبنان داخل المنطقة الأمنية. 

وصباح الأحد، ومساء السبت، تمَّ الإعلان عن مقتل جنديين احتياطيين من الجيش الإسرائيلي في حادثين منفصلين؛ وهما الرقيب باراك كالفون والرقيب ليدور بورات، كما أُصيب 12 مقاتلاً آخر في الحادثين.

ويقول التقرير إنَّ "الجيش الإسرائيلي يعودُ إلى أرض لبنان الموحلة، وهو يفعل ذلك وهو على دراية تامة بالوضع"، وأضاف: "لم يخض حزب الله معارك دفاعية ضد الجيش الإسرائيلي خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، بل اكتفى بالفرار أو التراجع في معظم المناطق".

ويلفت التقرير إلى أنه "بالرغم من التهديدات التي تطالُ أمين عام حزب الله نعيم قاسم، إلا أنَّ الأخير ما زالَ على قيد الحياة ويبدو أنهُ يتمتع بصحةٍ جيدة، فيما يتولّى إدارة حزب الله عسكرياً وسياسياً". 

وفي الأسبوع الماضي، صرّح قاسم بأن "حزب الله" قد تحوّل إلى حرب العصابات، وقال إنه عندما تسنح الفرصة، سنأسر جنود العدو، وأضاف: "لقد أعادت المقاومة بناء نفسها بهدوء وسرية، ويقاتل المقاتلون بأسلوب التقدم والتراجع، لا بالتشبث بمنطقة جغرافية محددة. نحن نستخدم كل وسائل المقاومة".

ويقول تقرير "معاريف" إنه "يجب أخذ كلام نعيم قاسم على محمل الجد"، وتابع: "حزب الله في المقام الأول منظمة حرب عصابات، ولم يحاول بناء نفسه كجيش إلا بعد حرب لبنان الثانية. إنَّ حزب الله، على عكس حماس والمنظمات العاملة في غزة أو الضفة الغربية، يمتلك معدات عسكرية قياسية، فقد حصل على كل شيء جاهز من إيران والصين وروسيا - بدءاً من الصواريخ المضادة للدبابات وقاذفات الصواريخ والبنادق والقنابل اليدوية - لكن السلاح المقلق هو المتفجرات. وفعلياً، فإن ميزة استخدام المتفجرات في لبنان هائلة، فالظروف الطوبوغرافية، والغطاء النباتي الكثيف خارج المناطق المأهولة، والأيام الضبابية، وضعف الرؤية لفترات طويلة نسبياً من السنة، كلها عوامل تمنح عناصر حزب الله ميزة نسبية".

وأضاف: "يستخدم حزب الله أنواعاً متعددة من المتفجرات، أشهرها المقلاع والقنابل اليدوية. هذه متفجرات جانبية، إحداها تستهدف المركبات المدرعة والأخرى الأفراد. ونظراً لإمكانية زرع هذه المتفجرات على مسافة من منطقة تأثيرها، يصعب الدفاع عن النفس. وخلال فترة وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية، سقط عدد كبير من الضحايا جراء متفجرات حزب الله، مما حوّل وجود الجيش الإسرائيلي في الميدان إلى مستنقع في الوحل اللبناني".

وأكمل: "إن القدرة على تحديد موقع المتفجرات قبل تفجيرها محدودة، خاصة في تضاريس لبنان، يُضاف إلى ذلك أن هذه المتفجرات قياسية، مما يشكل مزيجاً قاتلاً للقوات".

وذكر التقرير أن "أحد الحلول لمواجهة هذا التهديد هو التنقل بالمركبات المدرعة"، وأضاف: "حالياً، لا تتحرك بعض قوات الفرق الخمس العاملة في لبنان بالمركبات المدرعة، وذلك لأسباب عملياتية عديدة، فضلاً عن الأولويات والميزانية".

وتابع: "سيُطلب من الجيش الإسرائيلي قريباً التكيف مع هذا التهديد الجديد القديم، وسيتطلب ذلك زيادة منظومات المراقبة، وإنشاء طرق مدرعة تُراقَب بمحور مفتوح كل بضع ساعات، وإدخال المركبات المدرعة، وبالطبع، تكييف التحركات العملياتية للقوات العاملة في المنطقة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

المقاومة

إسرائيل

الغربي

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-04-19
Lebanon24
08:41 | 2026-04-19
Lebanon24
08:25 | 2026-04-19
Lebanon24
08:19 | 2026-04-19
Lebanon24
08:14 | 2026-04-19
Lebanon24
08:09 | 2026-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24