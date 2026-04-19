جهاز العلاقات الخارجية في "الكتائب" استنكر حادثة الغندورية: لإجراء تحقيق سريع وشفاف

استنكر جهاز العلاقات الخارجية في في بيان، "مقتل الجندي الفرنسي، الرقيب أول فلوريان مونتوريو، في حادث إطلاق نار وقع أمس في بلدة الغندورية في قضاء بنت جبيل – ، واستهدف القوات في (اليونيفيل) وأدى أيضاً إلى إصابة ثلاثة عناصر من القوات الفرنسية".







وتقدم الجهاز "بأحرّ التعازي إلى عائلة الجندي الراحل وإلى الدولة الفرنسية، وإلى القوات الفرنسية"، متمنيًا "الشفاء العاجل للجرحى".







وقال: "إن هذا الهجوم الذي استهدف قوات تابعة للأمم المتحدة يشكّل انتهاكًا خطيرًا للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي، ويقوّض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار، ونطالب بإجراء تحقيق سريع وشفاف لكشف الفاعلين وتحديد المسؤوليات".







وختم: "يحمل ، بصفته ميليشيا محظورة تعمل خارج سلطة ، مسؤولية مباشرة عن البيئة الأمنية التي تتيح وقوع مثل هذه الاعتداءات، في خرق واضح للقرارات الدولية، لا سيما القرار 1559 الصادر عن ، والذي ينص على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وبسط سلطة كامل أراضيها، وكذلك القرار 1701 الذي يؤكد وقف الأعمال العدائية وترتيبات الأمن في جنوب ، إضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عام 2024، وآخر اتفاق لوقف الأعمال العدائية بتاريخ 16 نيسان 2026، بما يفرض التزامات واضحة للحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد".

