تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
جهاز العلاقات الخارجية في "الكتائب" استنكر حادثة الغندورية: لإجراء تحقيق سريع وشفاف
Lebanon 24
19-04-2026
|
05:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكر جهاز العلاقات الخارجية في
حزب الكتائب
اللبنانية
في بيان، "مقتل الجندي الفرنسي، الرقيب أول فلوريان مونتوريو، في حادث إطلاق نار وقع أمس في بلدة الغندورية في قضاء بنت جبيل –
جنوب لبنان
، واستهدف القوات
الفرنسية
في (اليونيفيل) وأدى أيضاً إلى إصابة ثلاثة عناصر من القوات الفرنسية".
وتقدم الجهاز "بأحرّ التعازي إلى عائلة الجندي الراحل وإلى الدولة الفرنسية، وإلى القوات الفرنسية"، متمنيًا "الشفاء العاجل للجرحى".
وقال: "إن هذا الهجوم الذي استهدف قوات تابعة للأمم المتحدة يشكّل انتهاكًا خطيرًا للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي، ويقوّض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار، ونطالب بإجراء تحقيق سريع وشفاف لكشف الفاعلين وتحديد المسؤوليات".
وختم: "يحمل
حزب الله
، بصفته ميليشيا محظورة تعمل خارج سلطة
الدولة اللبنانية
، مسؤولية مباشرة عن البيئة الأمنية التي تتيح وقوع مثل هذه الاعتداءات، في خرق واضح للقرارات الدولية، لا سيما القرار 1559 الصادر عن
مجلس الأمن الدولي
، والذي ينص على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وبسط سلطة
الدولة على
كامل أراضيها، وكذلك القرار 1701 الذي يؤكد وقف الأعمال العدائية وترتيبات الأمن في جنوب
لبنان
، إضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عام 2024، وآخر اتفاق لوقف الأعمال العدائية بتاريخ 16 نيسان 2026، بما يفرض التزامات واضحة للحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد".
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": ننفي علاقتنا بحادث الغندورية مع "اليونيفيل"
19/04/2026 15:53:19
"حزب الله": ننفي علاقتنا بحادث الغندورية مع "اليونيفيل"
بعد حادثة الغندورية... فتح تحقيق لملاحقة وتوقيف المتورطين
19/04/2026 15:53:19
بعد حادثة الغندورية... فتح تحقيق لملاحقة وتوقيف المتورطين
الحجار بعد حادثة "اليونيفيل" في الغندورية: لبنان مُتضامن مع فرنسا
19/04/2026 15:53:19
الحجار بعد حادثة "اليونيفيل" في الغندورية: لبنان مُتضامن مع فرنسا
"لبنان 24": اصابة عنصرين من الكتيبة الفرنسية في اشكال بين الأهالي واليونيفيل في الغندورية
19/04/2026 15:53:19
"لبنان 24": اصابة عنصرين من الكتيبة الفرنسية في اشكال بين الأهالي واليونيفيل في الغندورية
تابع
بالصورة.. الجيش الإسرائيلي يحدد "خط الدفاع الأمامي" في جنوب لبنان
08:49 | 2026-04-19
بالصورة.. الجيش الإسرائيلي يحدد "خط الدفاع الأمامي" في جنوب لبنان
08:49 | 2026-04-19
لقاء فرنسي لبناني في الإليزيه… دعم لقرار وقف إطلاق النار
08:44 | 2026-04-19
لقاء فرنسي لبناني في الإليزيه… دعم لقرار وقف إطلاق النار
08:44 | 2026-04-19
دمار هائل... مشاهد جوية لمدينة بنت جبيل (فيديو)
08:41 | 2026-04-19
دمار هائل... مشاهد جوية لمدينة بنت جبيل (فيديو)
08:41 | 2026-04-19
حاجات الجنوب ومطالب الإغاثة والصمود في لقاء موسع ببكركي
08:25 | 2026-04-19
حاجات الجنوب ومطالب الإغاثة والصمود في لقاء موسع ببكركي
08:25 | 2026-04-19
قبلان: لعبة السلطة السياسية مكشوفة
قبلان: لعبة السلطة السياسية مكشوفة
08:19 | 2026-04-19
الأكثر قراءة
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
13:25 | 2026-04-18
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
13:25 | 2026-04-18
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
13:04 | 2026-04-18
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
13:04 | 2026-04-18
موعد متوقع.. متى سيرد "حزب الله" على خرق الهدنة؟
01:15 | 2026-04-19
موعد متوقع.. متى سيرد "حزب الله" على خرق الهدنة؟
01:15 | 2026-04-19
من بلدية عند الحدود في الجنوب.. نداءٌ عاجل
11:42 | 2026-04-18
من بلدية عند الحدود في الجنوب.. نداءٌ عاجل
11:42 | 2026-04-18
هذا ما قررته قناة تلفزيونية "استثنائياً"
01:45 | 2026-04-19
هذا ما قررته قناة تلفزيونية "استثنائياً"
01:45 | 2026-04-19
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24