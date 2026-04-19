تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جهاز العلاقات الخارجية في "الكتائب" استنكر حادثة الغندورية: لإجراء تحقيق سريع وشفاف

19-04-2026 | 05:11
A-
A+
جهاز العلاقات الخارجية في الكتائب استنكر حادثة الغندورية: لإجراء تحقيق سريع وشفاف
جهاز العلاقات الخارجية في الكتائب استنكر حادثة الغندورية: لإجراء تحقيق سريع وشفاف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استنكر جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب اللبنانية في بيان، "مقتل الجندي الفرنسي، الرقيب أول فلوريان مونتوريو، في حادث إطلاق نار وقع أمس في بلدة الغندورية في قضاء بنت جبيل – جنوب لبنان، واستهدف القوات الفرنسية في (اليونيفيل) وأدى أيضاً إلى إصابة ثلاثة عناصر من القوات الفرنسية".



وتقدم الجهاز "بأحرّ التعازي إلى عائلة الجندي الراحل وإلى الدولة الفرنسية، وإلى القوات الفرنسية"، متمنيًا "الشفاء العاجل للجرحى".



وقال: "إن هذا الهجوم الذي استهدف قوات تابعة للأمم المتحدة يشكّل انتهاكًا خطيرًا للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي، ويقوّض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار، ونطالب بإجراء تحقيق سريع وشفاف لكشف الفاعلين وتحديد المسؤوليات".



وختم: "يحمل حزب الله، بصفته ميليشيا محظورة تعمل خارج سلطة الدولة اللبنانية، مسؤولية مباشرة عن البيئة الأمنية التي تتيح وقوع مثل هذه الاعتداءات، في خرق واضح للقرارات الدولية، لا سيما القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وكذلك القرار 1701 الذي يؤكد وقف الأعمال العدائية وترتيبات الأمن في جنوب لبنان، إضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عام 2024، وآخر اتفاق لوقف الأعمال العدائية بتاريخ 16 نيسان 2026، بما يفرض التزامات واضحة للحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد".
مجلس الأمن الدولي

الدولة اللبنانية

حزب الكتائب

مجلس الأمن

جنوب لبنان

الدولة على

اللبنانية

الفرنسية

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24