في بيان.. "التقدمي" يستنكر الاعتداء على عناصر "اليونيفيل"

استنكر في بيان، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف عناصر الوحدة في قوات "اليونيفيل"، والذي أسفر عن سقوط جندي وجرح ثلاثة آخرين.





وأكد "التقدمي" رفضه المطلق لأي اعتداء يطال قوات "اليونيفيل"، التي تضطلع بدور أساسي ومحوري في حفظ الأمن والاستقرار في ، مشدّدًا على ضرورة صون سلامة عناصرها وتأمين الحماية اللازمة لهم، وتمكينهم من أداء مهامهم كاملة وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.







كذلك، دعا التقدمي إلى إجراء تحقيق شفاف وسريع ودقيق لكشف ملابسات هذا الاعتداء، وتحديد هوية المعتدين ومحاسبتهم وفق الأصول القانونية، بما يضع حدًا لأي انتهاكات قد تطال قوات حفظ السلام ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث.







وتقدّم "التقدمي" بأحرّ التعازي إلى والحكومة الفرنسية وعائلة الجندي الضحية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

