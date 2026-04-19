تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي: الشعب يرفض الحرب

Lebanon 24
19-04-2026 | 05:18
A-
A+
الراعي: الشعب يرفض الحرب
الراعي: الشعب يرفض الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قداس يوم المحبة والتضامن على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة"، انطلاقا من رسالة الكنيسة في مواكبة أبنائها واحتضانا للأخوة النازحين من قراهم الجنوبية، عاونه فيه المطرانان حنا علوان والياس نصار، أمين سر البطريركية العام الأب فادي تابت، أمين سر البطريرك الخاص الأب كميليو مخايل، رئيس كاريتاس لبنان الأب سمير غاوي، والآباء فريد صعب، جورج يرق، بسام سعد، ومشاركة السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، وعدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور  وزير الاعلام المحامي  بول مرقص، النواب: ندى البستاني، نعمة افرام، سليم الصايغ، رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو والامين العام  للرابطة المحامي بول يوسف كنعان، ووفد من الرابطة، رئيسة المؤسسة المارونية للانتشار روز الشويري والامينة العامة هيام البستاني، نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس، النائب السابق نعمة الله ابي نصر، رئيس كاريتاس لبنان انطوان سيف، رئيس جمعية مار منصور ناجي القدوم، وفود من بلدات الجنوب على رأسها الكهنة ورؤساء البلديات والمخاتير،والعديد من المؤسسات الكنسية والاجتماعية بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الجنوب و جمعية" سوليدارتي "وحشد من الفاعليات والمؤمنين. 



بعد الإنجيل المقدس، القى الراعي عظة بعنوان: "أما كان قلبنا متّقدًا فينا حان كان يكلّمنا في الطريق ويشرح لنا الكتب؟"، قال فيها مُخاطباً أبناء الجنوب: "في قراكم، أنتم سياج هذا الوطن، أنتم الذين، رغم كل شيء، لا تزالون ثابتين. أنتم لستم فقط ضحايا، بل أنتم شهود. شهود على الصمود، شهود على الإيمان، شهود على أن الإنسان يستطيع أن يبقى واقفًا رغم الألم. وأنتم أيضًا، من بقي محاصرًا في قريته، ومن ينتظر، ومن يعيش القلق، له الحق أن تُؤمَّن له حاجاته، أن يُصان وجوده، أن تُمدّ إليه يد المساعدة، وفق ما يفرضه الواجب والحق والقانون الدولي".
 
 
وتابع: "إن هذه الحرب المفروضة، هي مرفوضة من الشعب، ومرفوضة من الدولة، ومرفوضة من كل ضمير حي. ونؤمن أن الطريق ليس في العنف، بل في الكلمة، ليس في القوة، بل في الحوار. السلام لا يُفرض، بل يُبنى. وأنتم اليوم، في صمودكم، وفي شهادتكم، تشاركون في بناء هذا السلام، فالسلام في الجنوب شرط للسلام في لبنان كله".



وختم الراعي: "نصلّي معكم من أجل نهاية هذه الحرب البغيضة، وإحلال سلام عادل وشامل ودائم بنجاح المفاوضات الجارية، رافعين المجد والشكر للثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين".


Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: هذه الحرب المفروضة مرفوضة من الشعب ومن الدولة ومن كل ضمير حي والطريق ليس في العنف بل في الكلمة لا بالقوة بل في الحوار
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 15:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من علما الشعب زار الراعي
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 15:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي يرفض وقف إطلاق النار: سنواصل القتال من أجل شعبنا وأمننا
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 15:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: الرب يرفض صلوات القادة الذين يشنون الحروب والرب يرفض الحرب ولا يمكن لأحد أن يستخدمه لتبرير الحرب
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 15:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

النازحين

بطريركية

الراعي

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:49 | 2026-04-19
Lebanon24
08:44 | 2026-04-19
Lebanon24
08:41 | 2026-04-19
Lebanon24
08:25 | 2026-04-19
Lebanon24
08:19 | 2026-04-19
Lebanon24
08:14 | 2026-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24