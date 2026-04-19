الراعي: الشعب يرفض الحرب

ترأس البطريرك الماروني ، قداس يوم المحبة والتضامن على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة"، انطلاقا من رسالة الكنيسة في مواكبة أبنائها واحتضانا للأخوة من قراهم الجنوبية، عاونه فيه المطرانان حنا علوان والياس نصار، أمين سر البطريركية العام الأب فادي تابت، أمين سر البطريرك الخاص الأب كميليو مخايل، رئيس كاريتاس الأب سمير غاوي، والآباء فريد صعب، يرق، بسام سعد، ومشاركة السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، وعدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور وزير الاعلام المحامي بول مرقص، النواب: ندى البستاني، نعمة افرام، سليم الصايغ، رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو والامين العام للرابطة المحامي بول يوسف كنعان، ووفد من الرابطة، رئيسة المؤسسة المارونية للانتشار روز الشويري والامينة العامة هيام البستاني، نقيب المحامين في عماد مارتينوس، النائب السابق نعمة الله ابي نصر، رئيس كاريتاس لبنان انطوان سيف، رئيس جمعية مار منصور ناجي القدوم، وفود من بلدات الجنوب على رأسها الكهنة ورؤساء البلديات والمخاتير،والعديد من المؤسسات الكنسية والاجتماعية بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الجنوب و جمعية" سوليدارتي "وحشد من الفاعليات والمؤمنين.









بعد الإنجيل المقدس، القى عظة بعنوان: "أما كان قلبنا متّقدًا فينا حان كان يكلّمنا في الطريق ويشرح لنا الكتب؟"، قال فيها مُخاطباً أبناء الجنوب: "في قراكم، أنتم سياج هذا الوطن، أنتم الذين، رغم كل شيء، لا تزالون ثابتين. أنتم لستم فقط ضحايا، بل أنتم شهود. شهود على الصمود، شهود على الإيمان، شهود على أن الإنسان يستطيع أن يبقى واقفًا رغم الألم. وأنتم أيضًا، من بقي محاصرًا في قريته، ومن ينتظر، ومن يعيش القلق، له الحق أن تُؤمَّن له حاجاته، أن يُصان وجوده، أن تُمدّ إليه يد المساعدة، وفق ما يفرضه الواجب والحق والقانون الدولي".

وتابع: "إن هذه الحرب المفروضة، هي مرفوضة من الشعب، ومرفوضة من الدولة، ومرفوضة من كل ضمير حي. ونؤمن أن الطريق ليس في العنف، بل في الكلمة، ليس في القوة، بل في الحوار. السلام لا يُفرض، بل يُبنى. وأنتم اليوم، في صمودكم، وفي شهادتكم، تشاركون في بناء هذا السلام، فالسلام في الجنوب شرط للسلام في لبنان كله".







وختم الراعي: "نصلّي معكم من أجل نهاية هذه الحرب البغيضة، وإحلال سلام عادل وشامل ودائم بنجاح المفاوضات الجارية، رافعين المجد والشكر للثالوث القدوس، الآب والابن والروح ، الآن وإلى الأبد، آمين".



