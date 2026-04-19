Najib Mikati
لبنان

بداية أسبوع ماطرة...إليكم تفاصيل الطقس!

Lebanon 24
19-04-2026 | 05:23
بداية أسبوع ماطرة...إليكم تفاصيل الطقس!
بداية أسبوع ماطرة...إليكم تفاصيل الطقس! photos 0
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة أحيانا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من المساء.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحيانا حتى مساء يوم الأثنين حيث ينحسر تدريجيا ثم يتحول الطقس الى مستقر بدءا من يوم الثلاثاء مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24، في طرابلس بين 13 و23 وفي زحلة بين 9 و22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع برق ورعد أحيانا كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد ومن المتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة أحيانا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من المساء.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل في المناطق الساحلية.

-الحرارة على الساحل من 16 إلى 23 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 17 درجة، في الداخل من 9 إلى 20 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة شمال البلاد تتراوح سرعتها بين 15 و55 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 19°م.

- الضغط الجوي: 1011 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06:01 ساعة غروب الشمس: 19:13  

 

