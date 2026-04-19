اختفاء شقيقتين في هذه المنطقة… والعائلة تناشد المعنيين

أفادت عائلة الفتاتين من آل الدلوحي في بلدة العبودية – بانقطاع الاتصال بابنتيهما منذ الساعة العاشرة من قبل ظهر أمس، بعدما توجهتا إلى منزل أحد أقاربهما داخل البلدة، ومنذ ذلك الحين لا تتوافر أي معلومات عن مصيرهما.

ووفق المعلومات، فقدت الشابة الدلوحي (22 عاماً) وشقيقتها (13 عاماً)، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة. وعلى الفور، باشرت العائلة عمليات بحث في محيط المنطقة، قبل أن يتقدم الوالد ببلاغ رسمي لدى مخفر البلدة، حيث بدأت تحقيقاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.

وناشدت العائلة الجهات المعنية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة البحث، في ظل استمرار الغموض وعدم ظهور أي معطيات جديدة حتى الآن.