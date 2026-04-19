بشأن نزع سلاح "المقاومة"... هذا ما قاله إرسلان!

كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "إنّ الحديث عن نزع سلاح بالقوّة هو هراء سياسي، ويدلّ على سذاجةٍ ما بعدها سذاجة. لا يُحكَم إلا بالوفاق والتوافق، ونظامنا السياسي هشّ لدرجة تفوق الخيال. أمّا وحدتنا الوطنية، التي تُحصّن أي قرار، فهي مع الأسف الشديد مفقودة بالكامل، وهذا أكثر ما يُخيفني ويجب الانتباه إليه".



أضاف: "وقف إطلاق النار الذي نعيشه، الفضل الأول والأخير فيه يعود إلى المفاوضات التي حصلت وتحصل في باكستان بين الأميركية وإيران. فلنتواضع ونتلاحم، ولنُرسّخ الألفة والمحبة والتعاون بين جميع مكوّنات البلد، ولنعضّ على من أينما أتت، ولا نتبرّع بمواقف مجانية لا تمتّ بصلة بين الطموح والتمنيات وبين القدرة على التنفيذ".





ختم: "أخيرًا، لنتّبع مقولة أسلافنا: عند اختلاف الدول احفظ رأسك. ولنعترف بالحقائق مهما كانت مُرّة، ولو كانت في كثير من الأحيان لا تُعجب البعض، فالحقيقة تبقى حقيقة مهما حاولنا إنكارها، وليس باستطاعتنا أن نُغيّرها بشيء. بعد كل هذا، لا شيء يحدّ من أي خسارة إلا وحدتنا الداخلية فوق كل اعتبار".

Advertisement