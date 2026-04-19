سلام بين لوكسمبورغ ولقاء ماكرون...دعم لإعلان وقف النار في لبنان

يتوجّه نواف سلام إلى لوكسمبورغ للقاء وزراء خارجية الاتحاد، يوم الثلاثاء، وذلك بدعوة من الممثلة السامية للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس.

ثم يتوجه سلام حيث يستقبله ماكرون، في قصر الإليزيه.

وأكد قصر الإليزيه أن "هذه الزيارة ستكون فرصة للرئيس ماكرون ليؤكد مجددا التزامه بالاحترام الكامل والشامل لوقف إطلاق النار في ، ودعم لوحدة أراضي البلاد، ولإجراءات لضمان السيادة الكاملة والشاملة للبلاد وحصرية السلاح".

وأضاف أن ماكرون سيدعو إلى تحديد هوية المسؤولين عن الهجوم على الجنود الفرنسيين باليونيفيل ومحاكمتهم.