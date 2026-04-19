سلام بين لوكسمبورغ ولقاء ماكرون...دعم لإعلان وقف النار في لبنان

يتوجّه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى لوكسمبورغ للقاء وزراء خارجية الاتحاد، يوم الثلاثاء، وذلك بدعوة من الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس.
ثم يتوجه سلام إلى باريس حيث يستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه.
وأكد قصر الإليزيه أن "هذه الزيارة ستكون فرصة للرئيس ماكرون ليؤكد مجددا التزامه بالاحترام الكامل والشامل لوقف إطلاق النار في لبنان، ودعم فرنسا لوحدة أراضي البلاد، ولإجراءات الدولة اللبنانية لضمان السيادة الكاملة والشاملة للبلاد وحصرية السلاح".
وسيناقش المسؤولان أيضاً «الدعم الإنساني للنازحين، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية لترسيخ سيادة لبنان، وإعادة إعماره، واستعادة ازدهاره».