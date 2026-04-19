والد الشهيدة زهراء عبود ينفي اتهامات التقصير ويحدد موعد التشييع

صدر عن والد الشهيدة زهراء عبود، البيان الآتي: "يهمّ والد الشهيدة توضيح أنّ ما يتم تداوله على بعض وسائل الاعلام والسوشيل ميديا من اتهامات حول تقصير الدولة في عمليات البحث عن ابنته عارٍ عن الصحة ولا يعكس الواقع على الأرض.منذ اللحظات الأولى، كانت بكافة أجهزتها حاضرة ومواكبة، حيث عملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني بشكل متواصل وتحت ظروف صعبة للغاية، بحيث قام ابن بلدتنا معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر منذ اللحظات الاولى بالتنسيق الكامل مع معالي الدكتور ركان ناصر الدين، معالي والبلديات السيد أحمد ، سعادة محافظ القاضي مروان عبود إلى جانب سعادة رئيس بلدية بيروت زيدان الذي أمّن المعدات والآليات والأدوات اللازمة لعمليات رفع الأنقاض".



اضاف البيان: "ويؤكد إنّ الجهود كانت مشتركة ومكثّفة وعلى أعلى مستوى من التعاون والاستنفار، وصولاً إلى لحظة العثور على الشهيدة ، دون أي تقصير أو إهمال كما يُشاع. وعليه، فإنّ والد الشهيدة ينفي بشكل قاطع هذه الادعاءات المنسوبة اليه، داعياً إلى تحرّي الدقة والمصداقية في نقل الخبر، احتراماً لحقيقة ما جرى ووجع العائلة.وختم مؤكدا انّ ما حصل كان نموذجاً للعمل الإنساني المشترك، شاكرا كل من شارك في هذه المهمة المؤلمة .كما يُفيد والد الشهيدة الكريمة بأنّ مراسم التشييع ستُقام يوم الاربعاء القادم بتاريخ (22/ 4/ 2026) الساعه الثانية عشرة ظهرا".

