لبنان
والد الشهيدة زهراء عبود ينفي اتهامات التقصير ويحدد موعد التشييع
Lebanon 24
19-04-2026
|
10:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن والد الشهيدة زهراء
قاسم
عبود، البيان الآتي: "يهمّ والد الشهيدة توضيح أنّ ما يتم تداوله على بعض وسائل الاعلام والسوشيل ميديا من اتهامات حول تقصير الدولة في عمليات البحث عن ابنته عارٍ عن الصحة ولا يعكس الواقع على الأرض.منذ اللحظات الأولى، كانت
الدولة اللبنانية
بكافة أجهزتها حاضرة ومواكبة، حيث عملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني بشكل متواصل وتحت ظروف صعبة للغاية، بحيث قام ابن بلدتنا معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر منذ اللحظات الاولى بالتنسيق الكامل مع معالي
وزير الصحة
الدكتور ركان ناصر الدين، معالي
وزير الداخلية
والبلديات السيد أحمد
الحجار
، سعادة محافظ
بيروت
القاضي مروان عبود إلى جانب سعادة رئيس بلدية بيروت
ابراهيم
زيدان الذي أمّن المعدات والآليات والأدوات اللازمة لعمليات رفع الأنقاض".
اضاف البيان: "ويؤكد إنّ الجهود كانت مشتركة ومكثّفة وعلى أعلى مستوى من التعاون والاستنفار، وصولاً إلى لحظة العثور على الشهيدة ، دون أي تقصير أو إهمال كما يُشاع. وعليه، فإنّ والد الشهيدة ينفي بشكل قاطع هذه الادعاءات المنسوبة اليه، داعياً إلى تحرّي الدقة والمصداقية في نقل الخبر، احتراماً لحقيقة ما جرى ووجع العائلة.وختم مؤكدا انّ ما حصل كان نموذجاً للعمل الإنساني المشترك، شاكرا كل من شارك في هذه المهمة المؤلمة .كما يُفيد والد الشهيدة
وسائل الإعلام
الكريمة بأنّ مراسم التشييع ستُقام يوم الاربعاء القادم بتاريخ (22/ 4/ 2026) الساعه الثانية عشرة ظهرا".
مواضيع ذات صلة
"أ ف ب": نائب وزير الخارجية الإيراني ينفي تحديد موعد لجولة مفاوضات مقبلة مع واشنطن
Lebanon 24
"أ ف ب": نائب وزير الخارجية الإيراني ينفي تحديد موعد لجولة مفاوضات مقبلة مع واشنطن
19/04/2026 18:53:07
19/04/2026 18:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام مؤثر لوالد الشهيدة فاطمة فتوني.. ماذا قال؟
Lebanon 24
كلام مؤثر لوالد الشهيدة فاطمة فتوني.. ماذا قال؟
19/04/2026 18:53:07
19/04/2026 18:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: اتهام الحكومة بالتقصير تجاه النازحين هدفه حرف الأنظار عن مساءلة حزب الله
Lebanon 24
سلام: اتهام الحكومة بالتقصير تجاه النازحين هدفه حرف الأنظار عن مساءلة حزب الله
19/04/2026 18:53:07
19/04/2026 18:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: لم يحدد موعد الجولة المقبلة من المحادثات بين واشنطن وطهران
Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: لم يحدد موعد الجولة المقبلة من المحادثات بين واشنطن وطهران
19/04/2026 18:53:07
19/04/2026 18:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
تقدّم مدرّع وإطلاق نار كثيف في محور دير سريان – القصير
Lebanon 24
تقدّم مدرّع وإطلاق نار كثيف في محور دير سريان – القصير
11:46 | 2026-04-19
19/04/2026 11:46:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما فعله الاحتلال الاسرائيلي في الطيبة
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما فعله الاحتلال الاسرائيلي في الطيبة
11:43 | 2026-04-19
19/04/2026 11:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في الميناء.. إطلاق نار وإصابات ومداهمات للجيش
Lebanon 24
إشكال في الميناء.. إطلاق نار وإصابات ومداهمات للجيش
10:31 | 2026-04-19
19/04/2026 10:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة وقوع اشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في بلدة دير سريان
Lebanon 24
هذه حقيقة وقوع اشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في بلدة دير سريان
09:55 | 2026-04-19
19/04/2026 09:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. الجيش الإسرائيلي يحدد "خط الدفاع الأمامي" في جنوب لبنان
Lebanon 24
بالصورة.. الجيش الإسرائيلي يحدد "خط الدفاع الأمامي" في جنوب لبنان
08:49 | 2026-04-19
19/04/2026 08:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
Lebanon 24
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
13:25 | 2026-04-18
18/04/2026 01:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته قناة تلفزيونية "استثنائياً"
Lebanon 24
هذا ما قررته قناة تلفزيونية "استثنائياً"
01:45 | 2026-04-19
19/04/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موعد متوقع.. متى سيرد "حزب الله" على خرق الهدنة؟
Lebanon 24
موعد متوقع.. متى سيرد "حزب الله" على خرق الهدنة؟
01:15 | 2026-04-19
19/04/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
13:04 | 2026-04-18
18/04/2026 01:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"فخ" لإسرائيليين في لبنان.. إليكم ما قالته "معاريف"
Lebanon 24
"فخ" لإسرائيليين في لبنان.. إليكم ما قالته "معاريف"
13:50 | 2026-04-18
18/04/2026 01:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
11:46 | 2026-04-19
تقدّم مدرّع وإطلاق نار كثيف في محور دير سريان – القصير
11:43 | 2026-04-19
بالصور.. هذا ما فعله الاحتلال الاسرائيلي في الطيبة
10:31 | 2026-04-19
إشكال في الميناء.. إطلاق نار وإصابات ومداهمات للجيش
09:55 | 2026-04-19
هذه حقيقة وقوع اشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في بلدة دير سريان
08:49 | 2026-04-19
بالصورة.. الجيش الإسرائيلي يحدد "خط الدفاع الأمامي" في جنوب لبنان
08:44 | 2026-04-19
سلام بين لوكسمبورغ ولقاء ماكرون...دعم لإعلان وقف النار في لبنان
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
19/04/2026 18:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
19/04/2026 18:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
19/04/2026 18:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
