تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تقرير إسرائيلي عن "حزب الله" وسوريا.. ماذا أعلن؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-04-2026 | 15:00
A-
A+
تقرير إسرائيلي عن حزب الله وسوريا.. ماذا أعلن؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية تقريراً جديداً تحدث فيه عن وضع سوريا في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، زاعماً أن سوريا ما زالت تمثل عمقاً لإيران ومحورها.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن الحملة الإقليمية ضد إيران حوّلت الأنظار عن الساحة السورية، إلا أن التطورات التي شهدتها سوريا خلال آذار وأوائل نيسان 2026 تُظهر أن سوريا لا تزال تُشكّل مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار، داخلياً وإقليمياً، وأضاف:"رغم غياب القتال المباشر على أراضيها، إلا أنها تبقى ساحةً شديدة التوتر، تشهد صراعاً مستمراً على السيطرة والهوية والحكم".

وأكمل: "لقد أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الحرب أن بلاده لا ترغب في الانجرار إلى الصراع ما لم تتعرض لهجوم مباشر، إلا أن سوريا، في الواقع، لا تزال تمثل عمقاً استراتيجياً للمحور الإيراني، وهو واقع يحد من قدرتها على الحفاظ على حياد حقيقي".

وتابع: "مع بداية الحرب (4 آذار)، بدأت سوريا بتعزيز قواتها على طول الحدود مع لبنان، بهدف زيادة الرقابة على طرق التهريب من سوريا إلى لبنان، وخاصة باتجاه منطقة البقاع. وفي الوقت نفسه، تم تعزيز الوجود العسكري في جنوب البلاد، لا سيما في منطقة درعا وعلى طول الحدود مع إسرائيل، في محاولة لمنع النفوذ الإيراني، عبر جهات تعمل لصالحها، من استغلال الوضع وجرّه إلى مواجهة أخرى. إلى جانب ذلك، وجّه النظام السوري رسائل طمأنة إلى الحكومة اللبنانية، مؤكداً أن نشر القوات ليس موجهاً ضد لبنان، بل يهدف إلى تعزيز السيطرة على الحدود والحد من التهريب".

واستكمل: "مع ذلك، ينبغي إدراك أن السيطرة على الحدود ليست مجرد مسألة أمنية، بل هي أيضاً مسألة سياسية استراتيجية. فالجهود السورية لتعزيز سيطرتها على الحدود اللبنانية تعكس صراعاً أوسع نطاقاً على أحد المحاور الرئيسية لمحور المقاومة. وبهذا المعنى، فإن الإجراءات المتخذة لا تقضي على نشاط المحور، بل تسعى إلى تنظيمه وإدارته، وهو مؤشر آخر على محدودية السيادة السورية".

وتابع: "في 11 نيسان، أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة اغتيال شخصية دينية (يُزعم أنه الحاخام مايكل خوري، الذي كان زعيماً دينياً للجالية اليهودية المحلية، ولكنه غادر دمشق قبل الحادثة، وفقاً للتقارير) باستخدام عبوة ناسفة. وقد أُلقي القبض على أعضاء الخلية الخمسة، وكشفت التحقيقات الأولية أنهم تلقوا تدريباً عسكرياً خارج سوريا، وأنهم على صلة بحزب الله، الذي نفى أي تورط له في العملية".

وأضاف: "يؤكد هذا الحادث استمرار توغل جهات خارجية في الساحة السورية، وصعوبة سيطرة النظام التامة على التطورات داخل أراضيه. في الوقت نفسه، يرى مسؤولون في المؤسسة الأمنية السورية أن إيران وحزب الله يعملان على زعزعة استقرار البلاد، بما في ذلك استغلال القضية الفلسطينية. فعلى سبيل المثال، يُنسب إلى إيران في دمشق دور في التحريض على الاحتجاجات الداعمة لحماس والأسرى الفلسطينيين في أوائل نيسان".

وختم: "كما كنا أوضحنا سابقاً، فإن إيران وحزب الله يعملان في سوريا من خلال الاحتجاجات والتحريض واستغلال قضايا مثل القضية الفلسطينية من أجل إعادة ترسيخ نفوذهما في سوريا، وفتح جبهة إضافية ضد إسرائيل، ومحاولة تقويض استقرار النظام السوري".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الشرق الأوسط

الفلسطينيين

الفلسطينية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-04-19
Lebanon24
16:22 | 2026-04-19
Lebanon24
15:22 | 2026-04-19
Lebanon24
15:05 | 2026-04-19
Lebanon24
14:32 | 2026-04-19
Lebanon24
14:00 | 2026-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24