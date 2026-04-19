على خلفية افضلية المرور.. اشكال وجرحى في علما - زغرتا

وقع إشكال على أفضلية المرور في بلدة علما مشروع المقدم في قضاء ، بين كل من المدعو "و.ع" ونجله "س.ع" من جهة، والمدعو "ن.ق" والمدعو "م.ع" والمدعو "و.ع" من جهة أخرى، بحسب ما افادت مندوبة " ".



وتطور الإشكال سريعاً إلى عراك وتضارب بالأيدي ما أدى إلى إصابة كل من المدعو "و.ع" والمدعو "م.ع" برضوض وجروح في مختلف أنحاء جسديهما



وعلى إثر ذلك، أقدم المدعو "س.ع" على شهر بندقية حربية وإطلاق النار في الهواء



وعلى الفور، حضرت دورية من استقصاء ، حيث عملت على توقيف كل من المدعو "س.ع" مطلق النار والمدعو "و.ع" وبوشرت التحقيقات، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم

