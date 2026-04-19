تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هل أوقف "حزب الله" حملات التهديد لعون بإيعاز من بري؟

Lebanon 24
19-04-2026 | 22:36
A-
A+
هل أوقف حزب الله حملات التهديد لعون بإيعاز من بري؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتبت" الشرق الاوسط": فوجئ مصدر وزاري بارز بالبيان الذي أصدره الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ودعا فيه إلى «أقصى التعاون بفتح صفحة جديدة مع السلطة مبنية على تحقيق سيادة وطننا». وسأله لماذا تأخر في إصداره؟ وهل كان مضطراً لتصويب الحملات على عون من قبل أبرز قيادييه؟ ألم يكن في غنى عنها بدعوته لفتح صفحة جديدة جاءت مباشرة بعد القصف السياسي لقماطي على عون، وتهديده بالرد على الخروق بالطلب من النازحين عدم العودة إلى قراهم والبقاء في أماكن نزوحهم؟

 

كما سأل عن الأسباب التي استدعت قاسم للتوجه للسلطة بموقف يدعو للتعاون، ألا يدل ذلك عن تعدد الآراء داخل الحزب نتيجة للإرباك السياسي الذي يتخبط فيه، وإلا لماذا حرص على طي صفحة التخوين والإدانة واستعاض عنها بالتعاون بعد انقطاع بينهما؟

 

وهل جاءت دعوته بتدخل من بري، وإن كان نواب كتلته يرفضون التعليق ويكتفون بالصمت، مع أنه، أي بري، هو في عداد الرافضين للمفاوضات المباشرة لكنه يحرص على تبديد أجواء الاحتقان لئلا تنعكس سلباً على الداخل اللبناني، وأن يبقى التباين نقطة خلافية يُترك للوقت قول كلمته فيها، لعل المفاوضات تؤدي، بضمانة أميركية، إلى ما يرضي اللبنانيين بتحرير أرضهم وانسحاب إسرائيل منها؟

 

فبري اكتفى بتسجيل موقف اعتراضي على المفاوضات دون تصويبه على عون الذي انسحب على نواب كتلته ومسؤولي «أمل» الذين نأوا بأنفسهم عن الانخراط في حملات التخوين والتهديد وأبقوا على الباب مفتوحاً للتشاور بين الرئيسين لعلهما يتوصلان إلى قواسم مشتركة، من موقع الاختلاف، من شأنها أن تؤدي لتبديد ما لديهم من مخاوف يشاركه فيها السواد الأعظم من الشيعة.

 

وكتب النائب محمد رعد في" الاخبار":مسار السلطة سياسيا ودبلوماسيا أفضى إلى تنفيذ ما يمليه العدو الصهيوني وحماته من إجراءات وسياسات على لبنان ضد مصلحته الوطنية ومصالح اللبنانيين. وبموجب هذا المسار الانهزامي، استبدلت السلطة الأولويات الوطنيةَ بأولويات مريبةٍ تستجيب لمطالب العدو وحماته الدوليين. فطفت على السطح الحكومي أولوية حصرية السلاح، بعدما كان المطلوب اعتماد أولوية إجلاء الاحتلال، ثم تدرّج الأمر نحو إجراءات لتجفيف موارد الدعم للمقاومة وبيئتها، ورُبطت عملية إعادة الإعمار بتحقيق إصلاحات مالية بنيوية في البلاد، كما تمّ ربط وقف الأعمال العدائية من قبل العدو بنزع سلاح المقاومة.

 

ومضت سنة كاملة وثلاثة أشهر متوالية، استباح خلالها العدو ما استباحه من قرى ومدن لبنانية في الجنوب وبقية المحافظات، وأوغل في اعتداءاته وانتهاكاته، واستهدف التدمير وتهديد الاستقرار وقتل اللبنانيين، وأوقع أكثر من 500 شهيد وثلاثة آلاف جريح من المدنيين، فيما المقاومة صابرة على خوض الدولة سِلْمَ الآخرين على الأرض اللبنانية، من دون تحقيق أي خطوة لجهة تنفيذ الاتفاق الذي صار المسؤولون يمتنعون حتى عن الإشارة إليه والاستناد إلى موجباته، كي لا ينزعج الأميركيون الداعمون للعدو الصهيوني والرافضون معه تنفيذ ما وافقوا عليه ضمن بنوده.

 

إن السلطة التي لا تضغط لتنفيذ سِلْمِها الوطني وتنصاع لتنفيذ سِلم الآخرين الذي هو في الحقيقة استسلام وإذعان للعدو، لا يصحّ منها، ولا يحقّ لها اتهام المقاومين بأنهم يخوضون حرب الآخرين، ذلك أن المقاومة قد أثبتت صدقيتها الوطنية حين أنجزت بتضحياتها التحرير، وحين استطاعت فرض توازن الردع على العدو بين عامي 2006 و2023، أي على مدى 17 عاماً بالحد الأدنى، ووظّفت صداقاتها لمصلحة لبنان وسيادته وأمن واستقرار شعبه،.

 

اليوم، وبعد إكراه العدو الصهيوني على وقف إطلاق النار في لبنان، يتوجّب على السلطة أن تواصل إصرارها وضغوطها من أجل تحقيق الانسحاب الفوري والكامل للعدو من أرضنا اللبنانية المحتلة من دون شروط، والإفراج عن الأسرى، وإعادة الإعمار، وفقاً لما التزم به العدو نفسه في 27-11-2024، ودونما حاجة إلى أي تفاوض مباشر معه ولا إلى عقد أي اتفاقية جديدة مع كيانه المارق.

 

إن كلّ قطرة دم من شهيد قضى دفاعاً عن لبنان وشعبه ومقاوماً من أجل عزة وكرامة وسيادة اللبنانيين في وطنهم، هي أغلى من كل صداقة مُدَّعاة تدعم عدوّنا وتبتزّنا عند طلب المساعدة منها، وتضغط على سلطتنا من أجل مصافحته ومصالحته.

مواضيع ذات صلة
إعادة الإعمار

نائب محمد

اللبنانية

النازحين

حزب الله

دبلوماسي

المقاومة

الاحتلال

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24