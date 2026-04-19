تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الانسحاب الاسرائيلي من لبنان شرط للسلام

19-04-2026 | 22:43
A-
A+
الانسحاب الاسرائيلي من لبنان شرط للسلام
الانسحاب الاسرائيلي من لبنان شرط للسلام
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب عبد الوهاب بدرخان في" النهار": وقف النار اختبارٌ للدولة اللبنانية، يليه الذهاب إلى مفاوضاتٍ و"اتفاقات"، فـ"ما يجبرك على المرّ هو الأمرّ منه". لكنه أيضاً اختبارٌ لـ"حزب إيران" الذي لم يتأخر في إعلان "النصر"، مدعياً أن إيران هي التي أجبرت إسرائيل على الإذعان للهدنة. لم يهتمّ بمن فقدوا أحباءهم وبيوتهم ويُمضون نزوحهم تحت الخيام أو في مراكز إيواء. ومع الاحتفالات بهذا "النصر" الوهمي، ازدادت لغة قادة "الحزب" فجوراً وتهديداً لرئيسي الجمهورية والحكومة لأنهما اختارا التفاوض "إنقاذاً للبنان". يعلم "الحزب"، و"الحرس" الذي يديره، أن التوصّل إلى وقف النار كان صعباً، وأن مسار التفاوض سيكون أصعب، لكنهما مصمّمان على تخريبه. لماذا؟ لأن الدولة اللبنانية، وليست إيران، هي التي تفاوض عن لبنان

دافع الجانب الحكومي اللبناني عن خيار التفاوض مشدّداً على أنه "ليس ضعفاً ولا تراجعاً ولا استسلاماً ولا تنازلاً ولا تفريطاً بأي حقّ". وليس واضحاً ما إذا كانت هذه اللاءات تستقيم في ميزان دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لتكون، كما يراد لها لبنانياً، "إحقاقاً للعدالة". نال رئيس الوزراء الإسرائيلي ما أراده باعتراف "مذكرة التفاهم" مع لبنان بأن وقف الأعمال العدائية "لا يقيّد حقّ إسرائيل  في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية"، لكنه يقيّد "أي عمليات إسرائيلية ضد أهدافٍ حكومية (لبنانية)". ولأن المشكلة كانت ولا تزال، منذ انتهاء حرب 2024، في توظيف إسرائيل لذلك "الحقّ" المعترف لها به أميركياً، فإن ترامب وجد من الضرورة التنبيه إلى أن واشنطن تعمل الآن "بشكلٍ منفصل" مع لبنان، وأنها "تحظر على إسرائيل قصف لبنان". 

إذا صدق هذا "الحظر" وثبتت جدّيته، فإنه قد يعني أن واشنطن أدركت أخيراً، ومتأخّرةً، أن نجاح أي تفاوضٍ لبناني - إسرائيلي لن يتحقّق بمبدأ "فرض السلام بالقوّة"، بل يجب أن يمرّ عبر احترام الدولة اللبنانية، وليس بالتضييق عليها وإحراجها أمام إيران و"حزبها". فالطريقة التي نفّذ بها الإسرائيليون "حقّ الدفاع عن النفس"، والدعم الأميركي غير المشروط لها، وعرقلة دعم الجيش اللبناني، أدّت إلى تهميش الدولة وإضعافها فيما كان "الحرس" الإيراني يرمّم قوّة "حزبه"، ما أفضى إلى "حرب إسناد إيران" وإتاحة الفرصة لإسرائيل كي تنشئ ما تسميها "منطقة أمنية عازلة" لن تتخلّى عنها، وإذا ارتضت تقليصها نتيجة التفاوض فإنها ستفعل لقاء شروطٍ صعبة وتعجيزية.

مدى عقود، حرصت الولايات المتحدة وإسرائيل على أن يكون تسليح الجيش اللبناني في حدٍّ أدنى، لئلا يشكل خطراً على إسرائيل. لكنهما تركتا إيران تنشئ في لبنان ميليشيا تحوّلت لاحقاً "جيشاً (أقوى) موازياً"، وصارت إسرائيل تعتبرها تهديداً لأمنها وتتخذها ذريعةً لحروبها. الهدف من فصل لبنان عن إيران واضح، وعلى واشنطن توضيح المراد من التفاوض اللبناني - الإسرائيلي: إذا كان "السلام" فإن للسلام متطلّباتٍ معروفة، والتفاوض - "بحسن نية" - يقضي بألا تستولي إسرائيل بالقوة على أي أراضٍ لبنانية، فإذا انسحبت تنتفي علة وجود "حزب إيران" في لبنان، وإذا عاندت فتثبت أنها لا تستطيع العيش إلا في حروبٍ دائمة.
 
الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

دونالد ترامب

الإسرائيلي

اللبنانية

فإن ترامب

الإيراني

الجمهوري

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24