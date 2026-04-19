15
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
هل يُصحّح لبنان ثُغرات اتفاق واشنطن لوقف إطلاق النار؟
Lebanon 24
19-04-2026
|
22:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب غاصب المختار في" اللواء": وسط جو التعقيدات التي تحيط بالمفاوضات وإحتمال تأخير التفاوض السياسي، جرى طرح فكرة تمديد هدنة العشرة أيام عشرة أيام أخرى أو أكثر إذا أمكن، لكن ربط اتفاق
واشنطن
ذلك «بإحراز تقدّم ملموس في المفاوضات، إضافة إلى قدرة
الدولة اللبنانية
على بسط سيادتها على كامل أراضيها ونزع سلاح حزب الله»، ومن دون طرح ما يؤدي الى
التزام
الاحتلال
بالهدنة الممددة. وتجري الاتصالات للبحث في إمكانية التمديد، مع انها قد لا تفيد ميدانياً نظراً لمواصلة الخروقات
الإسرائيلية
وعدم التزام كيان الاحتلال بطلب الرئيس الأميركي
ترامب
وقف
الغارات
أو التخفيف منها قدر الإمكان، لكنها قد تفيد في التحضير لورقة عمل سياسية تطرح بالمفاوضات ما لم تكن قد أنجزت هذه الورقة، ريثما يتم إلزام الاحتلال بالهدنة كاملة ورفع الغطاء الأميركي عن مواصلة العدوان، خاصة ان
لبنان
يُصرّ على أولوية وقف النار قبل الشروع في أي خطوات أخرى.
لا شك ان أقصى ما يمكن أن يقدمه لبنان هو محاولة إقناع الجانب الأميركي بالضغط على
إسرائيل
أكثر لتطبيق الهدنة المعلنة أولاً بناء لاتفاق واشنطن، ومن ثم الشروع في تطبيق بنود القرار 1701، والباقي تفاصيل سياسية خاضعة للأخذ والرد ولقدرة المفاوض
اللبناني على
المناورة والتمسّك بمبادرة السلام العربية التي أقرّتها قمة
بيروت
2002، كمنطلق لأي بحث سياسي في اتفاق سلام أو اتفاق عدم اعتداء أو إقامة مناطق منزوعة السلاح أو سواها من أفكار قد تطرح للنقاش. علما ان بحث موضوع اتفاق سلام سابق لأوانه حسبما يعلن المسؤولون اللبنانيون، وهو أمر مرتبط بما يقرره العالم العربي.
مواضيع ذات صلة
مصادر تكشف: إيران تريد إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
Lebanon 24
مصادر تكشف: إيران تريد إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
20/04/2026 07:13:27
20/04/2026 07:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يسقط لبنان اتفاق وقف اطلاق النار؟
Lebanon 24
هل يسقط لبنان اتفاق وقف اطلاق النار؟
20/04/2026 07:13:27
20/04/2026 07:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إعادة فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
Lebanon 24
ترامب: إعادة فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
20/04/2026 07:13:27
20/04/2026 07:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لم أوافق على أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران
Lebanon 24
ترامب: لم أوافق على أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران
20/04/2026 07:13:27
20/04/2026 07:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
اتصال ثانٍ مرتقب بين عون وترامب.. والسيسي ينصح بالتشاور قبل التفاوض
Lebanon 24
اتصال ثانٍ مرتقب بين عون وترامب.. والسيسي ينصح بالتشاور قبل التفاوض
22:02 | 2026-04-19
19/04/2026 10:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام إلى بروكسيل ويلتقي ماكرون الثلاثاء.. برّاك: القضاء على حزب الله بالقوة مستحيل
Lebanon 24
سلام إلى بروكسيل ويلتقي ماكرون الثلاثاء.. برّاك: القضاء على حزب الله بالقوة مستحيل
22:07 | 2026-04-19
19/04/2026 10:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
توسيع العدوان الاسرائيلي جنوباً يُهدّد استمرار الهدنة وبنت جبيل في نكبة
Lebanon 24
توسيع العدوان الاسرائيلي جنوباً يُهدّد استمرار الهدنة وبنت جبيل في نكبة
22:17 | 2026-04-19
19/04/2026 10:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مطالبة لبنانية لواشنطن بالتدخل لتمديد الهدنة تفاديا للتفاوض تحت النار
Lebanon 24
مطالبة لبنانية لواشنطن بالتدخل لتمديد الهدنة تفاديا للتفاوض تحت النار
22:28 | 2026-04-19
19/04/2026 10:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاح فتّاك" يستخدمه "حزب الله" ويربك إسرائيل.. تقرير يكشف قوته
Lebanon 24
"سلاح فتّاك" يستخدمه "حزب الله" ويربك إسرائيل.. تقرير يكشف قوته
23:51 | 2026-04-19
19/04/2026 11:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هذا ما قررته قناة تلفزيونية "استثنائياً"
Lebanon 24
هذا ما قررته قناة تلفزيونية "استثنائياً"
01:45 | 2026-04-19
19/04/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موعد متوقع.. متى سيرد "حزب الله" على خرق الهدنة؟
Lebanon 24
موعد متوقع.. متى سيرد "حزب الله" على خرق الهدنة؟
01:15 | 2026-04-19
19/04/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب وتأهب.. ماذا بين سوريا و"حزب الله"؟
Lebanon 24
ترقّب وتأهب.. ماذا بين سوريا و"حزب الله"؟
05:00 | 2026-04-19
19/04/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في "حزب الله".. من هو؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في "حزب الله".. من هو؟
03:32 | 2026-04-19
19/04/2026 03:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إصرار من "الثنائي" على عدم العودة
Lebanon 24
إصرار من "الثنائي" على عدم العودة
01:30 | 2026-04-19
19/04/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
22:02 | 2026-04-19
اتصال ثانٍ مرتقب بين عون وترامب.. والسيسي ينصح بالتشاور قبل التفاوض
22:07 | 2026-04-19
سلام إلى بروكسيل ويلتقي ماكرون الثلاثاء.. برّاك: القضاء على حزب الله بالقوة مستحيل
22:17 | 2026-04-19
توسيع العدوان الاسرائيلي جنوباً يُهدّد استمرار الهدنة وبنت جبيل في نكبة
22:28 | 2026-04-19
مطالبة لبنانية لواشنطن بالتدخل لتمديد الهدنة تفاديا للتفاوض تحت النار
23:51 | 2026-04-19
"سلاح فتّاك" يستخدمه "حزب الله" ويربك إسرائيل.. تقرير يكشف قوته
23:39 | 2026-04-19
يتقاضون أجراً بالمبنى.. تقرير إسرائيلي عن عمليات هدم منازل الجنوبيين
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
20/04/2026 07:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
20/04/2026 07:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
20/04/2026 07:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
