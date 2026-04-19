يتقاضون أجراً بالمبنى.. تقرير إسرائيلي عن عمليات هدم منازل الجنوبيين

يتقاضون أجراً بالمبنى.. تقرير إسرائيلي عن عمليات هدم منازل الجنوبيين
كشفت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات هدم واسعة للمباني في قرى جنوب لبنان، بل ويدمّر بلدات بكاملها أحياناً، على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ونقلت الصحيفة عن عدد من القادة العسكريين قولهم إن منازل السكان والمنشآت العامة والمدارس "تُهدم بشكل ممنهج" ضمن سياسة توصف بـ"تطهير المنطقة".

وكان الجيش قد أقام "منطقة عازلة" جنوبي لبنان، معللاً ذلك بأن "حزب الله" يستغل البنى التحتية المدنية لتخزين السلاح أو حفر الأنفاق تحت المساكن. لكن "هآرتس" أشارت إلى أن القوات لا تميز على ما يبدو بين الأبنية المستخدمة من الحزب وتلك المأهولة بالمدنيين فقط، مستندة إلى تقارير تتحدث عن "هدم بلدات بأكملها".

وأفاد عسكريون إسرائيليون للصحيفة بأن عمليات التدمير ينفذها مقاولون متعاقدون، بعضهم يتقاضى أجورهم بناءً على عدد المباني التي يُسوونها بالأرض.

وقال أحد المتحدثين إن "الجيش يطبّق سياسته المتبعة في غزة على لبنان فيما يخص هدم البنية المدنية".

وصرح قائد عسكري لـ"هآرتس" أن الهدف يتمثل في منع المدنيين اللبنانيين من العودة إلى البلدات الواقعة بمحاذاة الحدود مع إسرائيل.

وكان وزير الدفاع يسرائيل كاتس قد لخّص هذه السياسة في آذار الماضي بقوله: "سيتم هدم جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية على غرار ما حدث في رفح وبيت حانون في غزة"، بهدف "إزالة التهديدات قرب الحدود نهائياً". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
‏صحيفة هآرتس: الجيش الاسرائيلي يواصل هدم منازل اللبنانيين في قرى بجنوب لبنان خلال وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 10:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: المستوى السياسي وافق على هدم الجيش الاسرائيلي خط المنازل الأول جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 10:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة سوريّة... هل تتقاضى 700 ألف دولار كأجر؟
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 10:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعتزم قريبا هدم عشرات المباني في الضاحية
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 10:10:49 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:09 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:57 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
