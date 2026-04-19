يتقاضون أجراً بالمبنى.. تقرير إسرائيلي عن عمليات هدم منازل الجنوبيين

كشفت صحيفة "هآرتس" أن الجيش يواصل عمليات هدم واسعة للمباني في قرى ، بل ويدمّر بلدات بكاملها أحياناً، على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.



ونقلت الصحيفة عن عدد من العسكريين قولهم إن منازل السكان والمنشآت العامة والمدارس "تُهدم بشكل ممنهج" ضمن سياسة توصف بـ"تطهير المنطقة".



وكان الجيش قد أقام "منطقة عازلة" جنوبي ، معللاً ذلك بأن " " يستغل البنى التحتية المدنية لتخزين السلاح أو حفر الأنفاق تحت المساكن. لكن "هآرتس" أشارت إلى أن القوات لا تميز على ما يبدو بين الأبنية المستخدمة من الحزب وتلك المأهولة بالمدنيين فقط، مستندة إلى تقارير تتحدث عن "هدم بلدات بأكملها".



وأفاد عسكريون إسرائيليون للصحيفة بأن عمليات التدمير ينفذها مقاولون متعاقدون، بعضهم يتقاضى أجورهم بناءً على عدد المباني التي يُسوونها بالأرض.



وقال أحد المتحدثين إن "الجيش يطبّق سياسته المتبعة في غزة على لبنان فيما يخص هدم البنية المدنية".



وصرح قائد عسكري لـ"هآرتس" أن الهدف يتمثل في منع المدنيين اللبنانيين من العودة إلى البلدات الواقعة بمحاذاة الحدود مع .



وكان قد لخّص هذه السياسة في آذار الماضي بقوله: "سيتم هدم جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود على غرار ما حدث في وبيت حانون في غزة"، بهدف "إزالة التهديدات قرب الحدود نهائياً". (سكاي نيوز)



