بعبوة ناسفة جنوب لبنان.. تدمير 4 دبابات ميركافا وبيان لـالحزب يوضح

أعلن " " في بيان عن تعرّض رتل مؤلّف من ثماني مدرّعات إسرائيلية لانفجار بالعبوات الناسفة زرعها الحزب مسبقا ما أدى إلى تدمير 4 دبّابات ميركافا.



وجاء في البيان:" أثناء ممارسة قوّات الإحتلال الإسرائيليّة خرقًا جديدًا يضاف إلى سلسلة خروقاتها الفاضحة والموثّقة على مدى 3 أيّام من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وفيما كان رتل مؤلّف من ثماني مدرّعات يتحرّك الأحد 19-04-2026 من بلدة باتّجاه موقع الصلعة القديم في بلدة ، تعرّض لانفجار تشريكة من العبوات الناسفة زرعها مجاهدو الإسلاميّة مسبقًا في المكان. أدّى الإنفجار الذي حصل على دفعتين بين الساعة 15:40 و 16:40 إلى تدمير 4 دبّابات ميركافا وشوهدت النيران تندلع فيها قبل أن يعمد العدوّ عند الساعة 18:00 إلى سحبها من مكان الحدث".

