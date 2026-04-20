في الجنوب.. عمليات غطس بحثاً عن جثث لضحايا غارات سابقة

باشرت فرق الدفاع المدني اللبناني الاثنين، عمليات غطس في نهر أسفل البحري في محلة القاسمية، للتفتيش عن جثث يُحتمل أنها لشهداء سقطوا خلال التي استهدفت الموقع قبل سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حسب مندوبة " ".



وتجري أعمال البحث دون إقفال الشارع العام أمام حركة المارة.

في السياق، تمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني و"كشافة الرسالة الإسلامية" وبلدية صور، فجراً، من انتشال جثة من تحت الانقاض من مبنى سلامي في صور.