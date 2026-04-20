سببان وراء تصعيد "حزب الله"

وأشار إلى أنّ التصريحات العالية السقف كانت نتيجة عاملين:الأول هو التصعيد في الخطاب خلال التفاوض مع ، حيث يُواكَب ذلك من لبنان برفع سقف اللهجة.أما العامل الثاني فهو الرد على الإجماع الرسمي والشعبي الذي حظيت به كلمة رئيس الجمهورية الأخيرة، والتي وضع فيها اللبنانيين في مسار وقف إطلاق النار والتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.ولفت المصدر إلى أنّ التفاوض الأممي مستمر، ولن تؤثر عليه هذه الحملات أو محاولات التشويش، كون المنطقة لا تحتمل مزيداً من التوتر.