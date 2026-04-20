بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي يعلن مهاجمة منصة إطلاق صواريخ في منطقة قلاوية في جنوب لبنان

#عاجل جيش الدفاع هاجم منصة إطلاق معبئة وجاهزة للإطلاق في جنوب لبنان شمال خط الدفاع الأمامي لإزالة تهديد فوري



🔸خلال ساعات الليلة الماضية هاجم جيش الدفاع منصة إطلاق معبئة وجاهزة للإطلاق في منطقة قلاوية بجنوب لبنان، شمال خط الدفاع الأمامي، بهدف منع تهديد مباشر على بلدات الشمال.… pic.twitter.com/M8EwsdUcfJ — (@AvichayAdraee) April 20, 2026

أضاف: "خلال ساعات الليلة الماضية هاجم الجيش الإسرائيلي منصة إطلاق معبئة وجاهزة للإطلاق في منطقة قلاوية بجنوب ، شمال خط الدفاع الأمامي، بهدف منع تهديد مباشر على بلدات . شكّلت منصة الإطلاق تهديدًا فوريًا على الجيش الإسرائيلي ومواطني وتم استهدافها لإزالة هذا التهديد".تابع: "سيواصل الجيش الإسرائيلي اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد المخربين والتهديدات، مع الحفاظ على أمن مواطني والقوات المنتشرة في الميدان. لن يسمح الجيش الإسرائيلي بتعريض مواطني إسرائيل وجنوده للخطر، وسيتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل على تطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته لإزالة أي تهديد على مواطني إسرائيل وقواته".