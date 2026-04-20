لبنان ما بين هدنة العشرة أيام والقرار المؤجَّل لـ "الحزب"

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان ما بين هدنة العشرة أيام والقرار المؤجَّل لـ "الحزب"

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
20-04-2026 | 02:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بين الفترة الفاصلة لحرب "لو كنت أعلم" وحربي الاسناد الأولى لغزة، والثانية لإيران، وهي بحدود العشرين سنة، كان "حزب الله" يراكم خطوات ابتعاده عن الدولة، وذلك عبر تعزيز قدراته العسكرية والمالية، التي لم يخفِ يومًا أنها تأتيه من إيران، بل أكثر من ذلك كان يفاخر بمساندة النظام الإيراني له بكل ما يلزمه في حربه الوجودية ضد إسرائيل.
وبين حرب الاسناد الأولى وحرب الاسناد الثانية ما يقارب السنة والثلاثة أشهر، التزم خلالها "حزب الله" بما ورد في اتفاق 27 تشرين الثاني من العام 2024، ولم يطلق رصاصة واحدة ردًّا على مواصلة إسرائيل خرق هذا الاتفاق. الذين يدورون في فلك "الحزب" كانوا يقولون عن عدم الردّ بأنه لم يكن يريد أن يعطي العدو المزيد من الذرائع لتوسيع اعتداءاته. أمّا الذين يقفون في الضفة المقابلة فكانوا يردّدون أن عدم الردّ انما ناتج عن عدم القدرة على الردّ. لكن حقيقة الأمر أن "حزب الله" كان يعيد بناء قدراته العسكرية بإشراف غير خفي من قِبل ضباط من "الحرس الثوري الإيراني"، وذلك بعدما اغتالت إسرائيل معظم قيادات الصفّ الأول في الهرمية الحربية في "حزب الله".
وبعد اكتمال "عدّة الشغل"، وفي ظل انشغال العالم بما كان يقال عن "تنظيف" المنطقة الجغرافية جنوب نهر الليطاني، أطلق "حزب الله" ستة صواريخ من شمال الليطاني في اتجاه الأراضي الإسرائيلية ردًّا وثأرًا لاغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي. وهذه الصواريخ كانت كافية لانخراط "الحزب" في حرب استفادت منها إسرائيل لتوسيع احتلالها في عمق ما يقارب العشرة كيلومترات من الغرب حتى الشرق، على رغم ما لاقته من مواجهة شرسة في كل من الخيام وبنت جبيل ما حدّ من سرعة التوغّل الإسرائيلي.
ويقول قائل إن هذا الكلام قد أصبح من الماضي بعدما دخل لبنان في امتحان هدنة العشرة أيام بفعل المساعي، التي بُذلت على أكثر من صعيد، وكان للولايات المتحدة الأميركية الدور الرئيسي في دفع الأمور نحو خواتيمها المرجّوة. ويقال إن السفير الأميركي، اللبناني الأصل، ميشال عيسى، كانت له مساهمة فعالة في إعداد ورقة التفاهم بين لبنان وإسرائيل على أثر اللقاء الديبلوماسي الأول من نوعه والمباشر بين لبنان وإسرائيل على مستوى سفيريهما في واشنطن. وقد يكون للدور الإيراني مساهمات أيضًا في التوصّل إلى إعلان وقف إطلاق النار على حدّ ما جاء في البيان الأخير لكتلة "الوفاء للمقاومة". 
لكن، وعلى رغم كل هذه التطورات، يبقى السؤال الجوهري قائمًا: هل عاد قرار "حزب الله" إلى بيروت، أم أنه لا يزال يُصاغ في مكان آخر؟
فالتجربة أثبتت أن كل تحوّل كبير في سلوك "الحزب" كان مرتبطًا بمسار إقليمي أوسع. وبالتالي، فإن انخراطه في أي تهدئة، أو خروجه منها، لا يمكن فصله عن حسابات تتجاوز الساحة اللبنانية. وهذا ما يجعل أي حديث عن استقرار طويل الأمد رهينة بقرار لم يُحسم بعد. فما يحصل في لبنان هو ترداد لصدى ما يحصل في إيران. فإذا نجحت الهدنة هناك يُكتب لها النجاح هما. وإذا سقطت عند أطراف مضيق هرمز تسقط هنا عند ما يُسمّى الخطّ الأصفر.
ربّ قائل إن "حزب الله" قد يدخل في هدنة، وقد يشارك في ترتيبات، وقد يساير مسارًا تفاوضيًا، إذا سارت الأمور في إيران كما يشتهيها النظام، ولكن يبقى السؤال الحقيقي والجوهري من دون جواب، وهو: متى يصبح هذا المسار لبناني القرار، ومتى يعود الحزب من إيران إلى لبنان؟
قد تبدو الهدنة كأنها استراحة محارب، لكنها في الواقع استراحة قرار.
قرار لم يُحسم بعد، لأن مكان حسمه لم يُحدَّد نهائيًا. فلبنان اليوم لا يعيش فقط بين حرب وهدنة، بل بين قرارين: قرار يُصنع في الداخل، وقرار يُنتظر من الخارج. وما لم يلتقِ هذان القراران في نقطة واحدة، ستبقى كل هدنة مؤقتة،
وأن الحرب ستعود من جديد إلى حصد المزيد من الضحايا وتدمير من تبقّى من منازل، وإعادة هدم الجسور، التي أعاد الجيش ترميمها وفتحها أمام المواطنين. وعندها، لن يكون السؤال متى تنتهي الحرب، بل متى يبدأ قرار العودة إليها وأين يُتخذ؟
المصدر: خاص
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

الرئيسي

إسلامي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24