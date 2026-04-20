زحمة خانقة تشل مداخل بيروت.. وحركة مرور كثيفة على هذه الطرقات

وحسب المروري فإن الطرقات التي تشهد حركة مرور كثيفة، هي:- أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا مروراً بنفق حتى وسط البلد.-مستديرة العدلية والطرق المحيطة بها.-المسلك من ضهر الوحش باتجاه الجمهور وصولاً إلى الحازمية.-أوتوستراد حتى مفرق الزوق.-الطريق من الضبية باتجاه وصولاً إلى .كما أفادت الغرفة بأن حركة السير "ناشطة" على أوتوستراد و"كثيفة" باتجاه أنفاق الدولي والمسلك المتجه نحو الأوزاعي.