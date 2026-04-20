انتشال جثة شهيد من تحت أنقاض مبنى في صور

تمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني و"كشافة الرسالة الإسلامية" وبلدية صور فجرا، من انتشال جثة من تحت الانقاض من مبنى سلامي في صور، الذي قصفته الطائرات المعادية قبل 5 دقائق من وقف إطلاق النار.



وبذلك، يرتفع عدد مجزرة صور إلى 19 شهيدا، فيما تستمر فرق الإنقاذ في البحث عن 4 آخرين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الساعة.

Advertisement