لحاملي الذهب في لبنان... هذه السيناريوهات بانتظاركم فماذا عن الأسعار؟

يقف الذهب اليوم عند مفترق طرق نادر في تاريخ الأسواق العالمية. فالمعدن الأصفر الذي لطالما عُرف بكونه ملاذاً آمناً في أوقات الحروب، وجد نفسه هذه المرة يتصرف بشكل مختلف تماماً عما توقعه الجميع. منذ اندلا...