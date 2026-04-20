على وقع استمرار الهدنة.. إسرائيل تفجّر منازل الجنوب وتمنع الاهالي من العودة

أقدم الجيش اليوم الاثنين على تفجير منازل في بلدة البياضة بقضاء صور ، حسب مندوبة " ".



وفي أجواء ، رُصد تحليق للطيران المسيّر على علو منخفض في سماء مدينة بعلبك.



كما سُجلت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة انطلاقاً من بلدة الطيري باتجاه بلدة حداثا في الجنوب، في حين شنّ الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة الطيري وأخرى على برج قلوي فجرا.

في السياق، حذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب الاثنين، من الاقتراب من عدد من كبير القرى الحدودية حتى إشعار آخر، وقال إنه لا يسمح بالاقتراب من منطقة نهر الليطاني والوديان المحيطة به، فيما استمرت عمليات الهدم المنهجي للقرى الحدودية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه مع لبنان بوساطة أميركية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "أكس": “خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار يواصل جيش الدفاع تمركزه في مواقعه بجنوب لبنان في مواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لمنظمة . حرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم وحتى إشعار آخر انتم مطالبون بعدم التحرك جنوب خط القرى التالية ومحيطها: مزرعة بيوت السياد, مجدل زون, زبقين, ياطر, صربين، حداثا, بيت ياحون, شقرا, مجدل سلم, قبريخا, فرون, زوطر الغربية, يحمر الشقيف, ارنون, دير ميماس, مرجعيون, ابل السقي, الماري, كفر شوبا, عين قنيا, عين عطا. كما لا يسمح بالاقتراب من منطقه نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي”.



وتابع أدرعي: "بالاضافة إلى ذلك يرجى منكم عدم العبور والعودة إلى القرى التالية: البياضة، شاما، طير حرفا, ابو شاش، الجبين، الناقورة، ظهيرة، مطمورة, يارين، الجبين, ام توته، الزلوطية، بستان ،شیحین ،مروحين, راميه (بنت جبيل), بيت ليف، صلحانة, عيتا الشعب, حنين، الطيري، رشاف، یارون، مارون الرأس، بنت جبيل، عيناتا، , عيترون، بليدا، محيبب، ميس الجبل، قلعة دبا, حولا, مركبا، طلوسة, بني ، رب الثلاثين, العديسة مرجعيون, كفر كلا، الطيبة (مرجعيون)، دير سریان, قنطرة، علمان (مرجعيون), عدشيت ، القصير، ميسات, لبونة, اسكندرونة, شمعا, ججيم, الضهيرة, يرين, خربة الكسيف, دير سريان, الخيام, صليب, مزرعة سردة, مجيدية".



من ناحية أخرى، قال قادة عسكريون في الجيش الإسرائيلي لصحيفة "هآرتس"، إن الجيش الإسرائيلي يواصل هدم منشآت ومبانٍ في قرى جنوب لبنان خلال فترة وقف النار.



وأضافت المصادر العسكرية أن عمليات الهدم "تُنفّذ بشكل منهجي" وتستهدف مبانٍ مدنية في القرى التي تنتشر فيها القوات ، بما في ذلك مناطق قريبة من الحدود مع .